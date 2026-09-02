به گزارش خبرنگار مهر، سعید تقیزاده ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان فارس با اشاره به شرایط اضطراری حاکم بر کشور و استان گفت: با وجود تحریمها و تحمیل شرایط جنگ، در پنج ماه نخست امسال چندین طرح سرمایهگذاری مشترک با سرمایهگذاران پاکستانی و اماراتی به تصویب رسیده است.
وی افزود: همچنین ۲ طرح مهم سرمایهگذاری در حوزه توسعه محصولات هیدروکربنی و تولید کامیون و کامیونت برای بررسی و تصویب به هیئتهای سرمایهگذاری کشور ارسال شده که در صورت تصویب طی هفتههای آینده، حجم سرمایهگذاری خارجی استان به بیش از ۷۷ میلیون دلار خواهد رسید.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با بیان اینکه در شرایط موجود، جذب سرمایه خارجی یک دستاورد مهم محسوب میشود، گفت: تاکنون بیش از ۲ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی جذب، ثبت و وارد استان شده است.
تقیزاده ادامه داد: فرآیند سرمایهگذاری از معرفی فرصت آغاز و تا ثبت نهایی سرمایه ادامه پیدا میکند و ممکن است بیش از یک سال زمان ببرد؛ بنابراین بخشی از توفیقاتی که استان در شرایط جنگ و تحریم به دست آورده، حاصل ظرفیتسازی و زمینهسازیهایی است که از نمایشگاه سال گذشته آغاز شده است.
وی تصریح کرد: برخی محافل درباره آثار و عملکرد نمایشگاه سال گذشته مطالبهگری میکنند، در حالی که همین نتایج نشان میدهد معرفی فرصتها و توانمندیهای صادراتی و سرمایهگذاری میتواند فرصتی ارزشمند برای ظرفیتسازی، شتاببخشی و تسهیل ورود سرمایه به استان باشد.
شناسایی ۲۲۳ فرصت سرمایهگذاری در فارس
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به اقدامات انجامشده برای شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری استان گفت: تاکنون ۲۲۳ فرصت سرمایهگذاری اولویتدار در هفت بخش اقتصادی شناسایی شده است.
تقیزاده این بخشها را شامل صنعت و معدن، کشاورزی، آب و برق و انرژی، بهداشت و درمان، گردشگری و عمران و شهرسازی عنوان کرد و افزود: ارزش این فرصتها بیش از ۹ میلیارد یورو است و تمامی مشوقهای قانونی سرمایهگذاری نیز برای آنها احصا شده است.
وی خاطرنشان کرد: این فرصتها به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی در حال تدوین است و در قالب فایل و کتابچهای شفاف در اختیار صاحبان سرمایه قرار خواهد گرفت.
معرفی ظرفیتهای فارس به سرمایهگذاران داخلی و خارجی
تقیزاده با اشاره به برنامههای کمیته سرمایهگذاری نمایشگاه گفت: در قالب میز خدمات سرمایهگذاری و مشاورههای فنی، سرمایهگذاران علاوه بر آشنایی با فرصتهای سرمایهگذاری استان، با حمایتها، تضمینها، مشوقها و معافیتهای قانونی نیز آشنا خواهند شد.
وی افزود: سایر دستگاههای اجرایی نیز باید متناسب با مأموریت خود، ظرفیتها و امکانات موجود در حوزههایی مانند زیرساخت، آب، برق، حملونقل، گمرک و اقامت را به سرمایهگذاران معرفی کنند تا چرخه سرمایهگذاری به صورت کامل شکل بگیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس ادامه داد: از طریق مراکز خدمات سرمایهگذاری استانها، فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه برای حضور در این نمایشگاه دعوت شدهاند و از سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران نیز درخواست شده است موضوع به سرمایهگذاران بزرگ داخلی و خارجی، بهویژه سرمایهگذاران مقیم کشورهای حوزه خلیج فارس، اطلاعرسانی شود.
دعوت از شبکه بانکی برای مشارکت در طرحهای سرمایهگذاری
تقیزاده همچنین از تهیه نامهای با امضای استاندار فارس خطاب به رئیس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: از شبکه بانکی، اعم از بانکهای دولتی و خصوصی، دعوت خواهد شد تا در طرحها و فرصتهای سرمایهگذاری استان به صورت مستقل یا در مشارکت با سرمایهگذاران خارجی حضور داشته باشند.
وی ابراز امیدواری کرد نمایشگاه امسال به نقطه جهشی برای تصویب طرحهای سرمایهگذاری و جذب سرمایه خارجی در استان تبدیل شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با تأکید بر ضرورت پایش خروجیهای نمایشگاه اظهار کرد: از مجری نمایشگاه انتظار میرود علاوه بر تعهدات اجرایی، بخشی از مسئولیت پایش خروجیها را نیز بر عهده بگیرد و مسیر معرفی فرصتهای سرمایهگذاری تا ثبت قطعی سرمایه را دنبال کند.
تقیزاده گفت: مسیر انعقاد تفاهمنامه تا ثبت سرمایهگذاری خارجی نیازمند همراهی مجموعهای از سیاستها، ابزارها و اقدامات دستگاههای اجرایی مختلف است تا سرمایهگذار پس از انعقاد تفاهمنامه، در تأمین زمین، زیرساخت، انرژی و سایر الزامات سرمایهگذاری با مانع مواجه نشود.
وی افزود: سرمایهگذاری صرفاً به معرفی فرصتها در گام نخست محدود نمیشود، بلکه باید برای تبدیل این فرصتها به قرارداد و سرمایهگذاری واقعی، سازوکار مشخصی وجود داشته باشد.
پیشنهاد تشکیل شورای فرادست سرمایهگذاری خارجی در فارس
تقیزاده پیشنهاد تشکیل یک شورای فرادست در استان با عنوان «شورای سرمایهگذاری خارجی» را مطرح کرد و گفت: این شورا باید با مشارکت همه دستگاههایی که در مسیر سرمایهگذاری نقشآفرین هستند و با اراده و محوریت مدیریت ارشد استان تشکیل شود.
وی تأکید کرد: کارکرد شرکت مجری نمایشگاه نیز نباید صرفاً به روزهای برگزاری نمایشگاه محدود شود و استمرار همکاری باید به همراهی و مشارکت در مسیر تبدیل تفاهمنامهها به قرارداد و سرمایهگذاری واقعی منوط باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در پایان ابراز امیدواری کرد رویکرد نمایشگاه امسال از شناسایی و معرفی صرف به سمت یک رویداد تجاری نتیجهمحور تغییر کند تا کارکرد نهایی آن، شتاببخشی به جریان ورود سرمایه به استان و حرکت عملیاتی سرمایهگذاری در فارس باشد.
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