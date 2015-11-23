ایران و روسيه هفت سند همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، این اسناد همکاری در حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس‌ جمهوری اسلامی ایران و ولاديمير پوتين رییس‌ جمهوری روسيه، توسط مقامات عالی رتبه دو کشور امضا شد.

سند توافق دوجانبه بين دولت های جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه براي تسهيل متقابل شرايط رفت و آمد اتباع دو كشور، توسط وزراي خارجه ايران و روسيه امضا شد.

سند يادداشت تفاهم همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ايران و وزارت بهداشت فدراسيون روسيه توسط وزراي بهداشت دو كشور، سند يادداشت تفاهم برقي كردن خط آهن مسير گرمسار- اينچه برون توسط معاون وزير راه و شهرسازي ايران و مدير شركت راه آهن بين المللي فدراسيون روسيه، يادداشت تفاهم همكاري بين بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران و ونش اكونوم بانک و آژانس اكزير روسيه توسط معاون بانک مركزي ايران و رييس شركت دولتي ونش اكونوم بانک و رييس آژانس بيمه اعتبارات صادراتي روسيه و يادداشت تفاهم همسان سازي شبكه هاي انتقال برق جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه توسط معاون وزير نيروي ايران و رييس آژانس انرژي روسيه به امضا رسيد.

همچنين در اين مراسم يادداشت تفاهم زمينه مطالعه، اكتشاف و ارزيابي ذخاير آبهاي زيرزميني ژرف توسط معاون وزير نيروي ايران و رييس شركت روس گئولوگياي روسيه و يادداشت تفاهم ساخت نيروگاه بندرعباس توسط مدير شركت توسعه نيروي برق ايران و رييس شركت تكنوپروم اكسپورت روسيه امضا شد.