مهتاب کرامتی از مدارس روستایی عسلویه بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهتاب کرامتی سفیر صلح یونیسف به دعوت عبدالمحمد شعرانی مشاور جوان مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از دو مدرسه روستایی شهرستان عسلویه استان بوشهر بازدید کرد.

کرامتی با حضور در دبستان روستای بندو (آخرین روستای استان بوشهر) کتابخانه کلاسی این مدرسه را افتتاح کرد.

سفیر صلح یونیسف صبح سه‌شنبه در این بازدید گفت: تلاش‌های بسیار زیادی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی در عسلویه صورت گرفته است و امکانات خوبی در این مدارس وجود دارد.

مهتاب کرامتی با بیان اینکه امید و نشاط در چهره دانش‌آموزان این منطقه موج می‌زند، اضافه کرد: شرکت‌های مستقر در منطقه نیز به مسئولیت‌های اجتماعی خود توجه ویژه‌ای دارند.

وی خواستار رسیدگی بیشتر به معلمان فعال در عسلویه شد و گفت: بسیار خوشحالم که امروز در میان دانش‌آموزان هستم و احساس زندگی می‌کنم.

سفیر صلح یونیسف با تقدیر از سرزندگی دو مدرسه روستایی مورد بازدید افزود: طرح کتابخانه‌دار کردن مدارس روستایی توسط مشاور مدیرکل آموزش و پرورش بوشهر با حمایت مردمی طرحی بی‌نظیر است و می‌تواند در همه مدارس کشور اجرا شود.

مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز گفت: پس از اجرای موفق طرح ۷۷ (كتابخانه‌دار كردن مدارس زير ۱۰ نفر) در سال گذشته سال تحصیلی اجرای طرح کتابخانه‌دارکردن تمام مدارس چندپایه ابتدایی استان بوشهر آغاز کرده‌ایم و هم اکنون ۱۰۰ مدرسه روستایی را کتابخانه‌دار کرده‌ایم.

عبدالمحمد شعرانی اظهار داشت: در استان بوشهر ۳۱۴ دبستان چندپایه روستایی با ۵۷۱ کلاس درس و هشت هزار و ۳۷۲ دانش آموز فعایت می‌كنند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته ٧٧ مدرسه استان را كتابخانه‌دار كردیم و در نظر داریم، امسال ٢٣٧ مدرسه باقی مانده را كتابخانه‌دار كنیم.

مهتاب کرامتی پس از بازدید از مدارس عسلویه دیداری را نیز با مدیرعامل منطقه ویژه پارس داشت.