به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح سه‌شنبه در بازدید از مدرسه هنرستان در جوار کارخانه در شهر چاه مبارک اظهار کرد: ۲ ماه پیش که از این مدرسه بازدید شد که پیمانکار هیچگونه فعالیتی نداشت و عملاً پروژه متوقف بود با رایزنی‌ها و پیگیری‌های که در سطح استان انجام دادیم و با تامین اعتبار موفق شدیم پروژه دوباره فعال شود.

فرماندار عسلویه ادامه داد: امروز در بازدیدی که از این هنرستان داشتیم پروژه فعال و پیمانکار مشغول به کار است و از هفته آینده زیر سازی های لوله کشی آب، گاز برق کشی شروع خواهد کرد.

پاسلار افزود: از سال گذشته که به عنوان خادم ملت در شهرستان عسلویه حضور پیدا کردیم تعدادی از مدارس که راکد بودند را فعال کردیم و تا سه ماه آینده برخی از آنها به آموزش و پرورش تحویل داده خواهد شد.