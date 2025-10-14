  1. استانها
  2. بوشهر
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۱

فرماندار عسلویه: پروژه‌های مدرسه‌سازی در شهرستان فعال‌تر شد

بوشهر- فرماندار عسلویه با اشاره به تسریع در پروژه‌های مدرسه‌سازی گفت: مدرسه هنرستان در جوار کارخانه چاه مبارک پیشرفت قابل قبولی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح سه‌شنبه در بازدید از مدرسه هنرستان در جوار کارخانه در شهر چاه مبارک اظهار کرد: ۲ ماه پیش که از این مدرسه بازدید شد که پیمانکار هیچگونه فعالیتی نداشت و عملاً پروژه متوقف بود با رایزنی‌ها و پیگیری‌های که در سطح استان انجام دادیم و با تامین اعتبار موفق شدیم پروژه دوباره فعال شود.

فرماندار عسلویه ادامه داد: امروز در بازدیدی که از این هنرستان داشتیم پروژه فعال و پیمانکار مشغول به کار است و از هفته آینده زیر سازی های لوله کشی آب، گاز برق کشی شروع خواهد کرد.

پاسلار افزود: از سال گذشته که به عنوان خادم ملت در شهرستان عسلویه حضور پیدا کردیم تعدادی از مدارس که راکد بودند را فعال کردیم و تا سه ماه آینده برخی از آنها به آموزش و پرورش تحویل داده خواهد شد.

