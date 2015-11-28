سرنوشت این دختران با مهاجرت گره خورده است/ اجرا از آلمان تا ایران

مهدی مشهور نویسنده و کارگردان نمایش «در پروازهای خروجی بود که گم شد، ریحانه» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اجرای این اثر در یک تماشاخانه خصوصی گفت: در چند سال اخیر تعداد سالن های خصوصی تئاتر در حال افزایش است و البته در کنار مزیت هایی که چنین سالن هایی دارد اجرا در تماشاخانه های خصوصی با ریسک همراه است، اما ما این ریسک را پذیرفتیم و در کل ناراضی هم نیستیم و با وجودیکه دو نمایش دیگر نیز در این تماشاخانه همزمان با ما روی صحنه است از استقبال مخاطبان رضایت داریم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دو نمایش با کیفیت دیگر نیز در این تماشاخانه روی صحنه هستند این دیدگاه به مخاطب منتقل می شود که نمایش های ارزشمند هم در تماشاخانه های خصوصی اجرا می روند.

مشهور درباره اجرای گذشته این اثر نمایشی توضیح داد: این نمایش در مركز تئاتر دونزدورف اشتوتگارت آلمان در خرداد ماه گذشته اجرا شد. البته بازیگران این اجرا با اجرای ایران تفاوت داشتند و کلا کار به زبان انگلیسی اجرا شد. خوشبختانه از اجرای آلمان ما استقبال خوبی شد و از این طریق کار برای اجرا در تايم اسكوار آرت سنتر نيويورک در سال ٢٠١٦ نیز دعوت شده و قرار است اواخر سال ۲۰۱۶ پانزده یا بیست اجرا در نیویورک داشته باشیم.

وی درباره تغییراتی که کار نسبت به اجرای گذشته داشته است، بیان کرد: مهمترین تغییری که نمایش داشته این است که در اجرای جدید ما به زبان فارسی کار را اجرا می کنیم. در واقع معتقدم اجرای مجدد هر اثر نمایشی یک تجربه تازه است و ما نیز با توجه به بازخورد مخاطبان تغییراتی را در اجرای جدید اعمال کردیم. البته من اصولا ۴ - ۵ سال یک نمایش را در مکان های مختلف به صحنه می برم و بعد به دنبال اجرای نمایشی جدید خواهم رفت که در این پروسه نیز اثر در هر اجرا شکل تازه تری به خود می گیرد.

این کارگردان درباره مضمون این اثر نمایشی بیان کرد: نمایش در لایه رویی درباره مساله مهاجرت است. چند سال قبل تحقیقی درباره دخترانی که مهاجرت می کنند داشتم و درباره «تئاترمهاجرت» نیز در نشریه جشنواره تئاتر دانشگاهی مطلبی را منتشر کردم. در این پروسه تحقیق و پژوهش با آدم های متفاوتی که یا مهاجرت کرده بودند و یا در حال مهاجرت بودند آشنا شدم که اغلب آنها نسبت به ترک وطنشان و اینکه آیا کارشان درست بوده یا نه شک داشتند.

وی تصریح کرد: در حقیقت تم اصلی نمایش «در پروازهای خروجی بود که گم شد، ریحانه» شک است تا مهاجرت. این نمایش درباره دو دختر است که هر دو نامشان ریحانه است. یکی از آنها می خواهد از لندن به تهران مهاجرت کند و دیگری از تهران به لندن. در واقع هر کدام از این دخترها وارد شهری می شوند که آن دیگری در حال ترک آن است. در این نمایش موقعیت آشفته و پریشان این دو دختر بررسی می شود و فضای اصلی نمایش نیز فرودگاه است.

کارگردان نمایش «کلمات و مرد» در پایان درباره شیوه بازی بازیگران بیان کرد: چون این نمایش به تئاتر مستند نزدیک است بازی های اغراق شده ای از بازیگران نمی بینیم. بازی حدیث میرامینی و شیوا ابراهیمی به آنچه که مدنظرم بود نزدیک بود به همین جهت آنها را برای حضور در این نمایش انتخاب کردم. نکته مورد نظر من در انتخاب بازیگران ارتباط صمیمی بازیگر با مخاطب است که خوشبختانه این دو بازیگر از عهده این ارتباط به درستی برمی آیند.

نمایش «در پروازهای خروجی بود که گم شد، ریحانه» تا ۱۶ آذرماه هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در تماشاخانه ارغنون به اجرا در می‌آید. در اثر نمایشی حدیث میرامینی و شیوا ابراهیمی به ایفای نقش می‌پردازند.

گروه نمایش «سایه» پیش از این نمایش «کلمات و مرد» را در کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، لیتوانی، ارمنستان و آمریکا اجرا کرده است.