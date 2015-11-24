به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (سهشنبه) در دیدار «اوو مورالس» رئیس جمهور بولیوی با تجلیل از ایستادگی جذاب و قهرمانانهی بولیوی و برخی دیگر از کشورهای آمریکای لاتین در مقابل زورگوییهای جبههی استکبار، سیاست خطرناک آمریکا در دنیا و منطقهی آمریکای جنوبی را تغییر هویت جوانان خواندند و تأکید کردند: باید با تقویت ارادهها و افزایش ارتباطات و همکاریها، در مقابل این سیاست سلطهجویانه ایستادگی کرد.
حضرت آیتالله خامنهای ایستادگی در مقابل افزونخواهیهای آمریکای مستکبر را امتیازی مهم و حتی با اهمیتتر از ملی شدن صنعت نفت برای بولیوی و آقای مورالس برشمردند و گفتند: ایران اولین کشوری در دنیا بود که با نهضت مردمی و مستقل امام خمینی رحمةاللهعلیه بهطور کامل از سیطرهی آمریکا بیرون آمد و در مقابل معارضههای دو امپراتوری شرق و غرب و انواع فشارهای نظامی، امنیتی و اقتصادی آنان ایستادگی کرد.
رهبر انقلاب تأکید کردند: بر همین مبنا، جمهوری اسلامی ایران از هر کس در هر جای دنیا که در مقابل زورگویی و سلطه ایستادگی کند، حمایت میکند.
ایشان با اشاره به امکانات و استعدادهای فراوان بولیوی خاطرنشان کردند: این ظرفیتها و همچنین روابط بین دو کشور و زمینههای متعدد همکاری میتواند در خدمت منافع ملتها و ایستادگی در مقابل زورگویان قرار بگیرد.
حضرت آیتالله خامنهای پیشرفتهای اقتصادی بولیوی با هدف تأمین استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی را لازم و ارزشمند دانستند و گفتند: علاوه بر این پیشرفتهای سختافزاری باید به پیشرفتهای نرمافزاری نیز توجه کرد.
رهبر انقلاب، سیاست آمریکا در دنیا و همچنین در منطقهی آمریکای لاتین را تغییر هویت بومیان و جوانان با استفاده از شیوههای جدید ارتباطی خواندند و خاطرنشان کردند: اگر آمریکاییها در این سیاست خود موفق شوند و بتوانند فکر جوانان را به «فکر آمریکایی» تبدیل کنند، آنگاه بدون نیاز به کودتای نظامی و اقدامات سخت، بر کشورها مسلط خواهند شد.
ایشان، تقویت هویت بومی و شناساندن ارزشها به جوانان را، راه مقابله با این سیاست آمریکا برشمردند و تأکید کردند: با تکیه به خداوند متعال و با تقویت ارادهها میتوان در این نبرد پیروز شد.
در این دیدار «اوو مورالس» رئیس جمهوربولیوی نیز با اظهار خرسندی از دیدار رهبر انقلاب اسلامی گفت: ما جنابعالی را پدر و راهنمای همهی انقلابهای مستقل و بهویژه انقلابهای منطقهی آمریکای لاتین میدانیم و از سخنان ارزنده، الهامبخش و امیدآفرین شما درسهای فراوانی آموختهایم.
مورالس دخالتهای آمریکا را مشکلساز خواند و گفت: در ابتدای پذیرش مسئولیتم در پاسخ به هشدار آمریکاییها درخصوص رابطه با ایران، تأکید کردم که ما کشوری مستقل هستیم و برای ارتباط با دیگران از کسی اجازه نمیگیریم.
رئیس جمهور بولیوی با تأکید بر اینکه به آمریکاییها باج نداده و نخواهیم داد افزود: با ملی کردن صنعت نفت بولیوی، استقلال و حاکمیت خود را تثبیت کردیم و به سالها تجاوز غرب پایان دادیم.
مورالس حجم پیشرفتها و خدمات در دوران استقلال بولیوی را چندین برابر دوران وابستگی به غرب دانست و با تأکید بر ضرورت دستیابی به استقلال اقتصادی در سایهی استقلال سیاسی گفت: امروز تولید ناخالص ملی بولیوی به بیش از ۳۶ میلیارد دلار افزایش یافته که در مقایسه با دوران وابستگی، این میزان ۴ برابر شده است.
رئیس جمهور بولیوی به تجربیات و توانمندیهای فراوان ایران در بخشهای گوناگون علمی و فناوری اشاره کرد و افزود: ایران و بولیوی دو متحد تاریخی، فرهنگی و مردمی هستند و امیدوارم روابط دوجانبه در زمینههای مختلف گسترش یابد.
مورالس گفت: بولیوی همواره مواضع جمهوری اسلامی را ستایش میکند و اطمینان داریم که ایران با ثبات به راه خود ادامه خواهد داد.
رئیس جمهور بولیوی افزود: بولیوی نیز در سایهی گسترش همکاریها و روابط با کشورهای انقلابی و مقاوم مانند ایران، دارای اقتدار، استقامت و ثبات است.
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