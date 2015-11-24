مشکل ربوی بودن دیرکردهای بانکی هنوز حل نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی، عصر سه‌شنبه در دیدار با علی رستگار، مدیرعامل بانک ملت با بیان اینکه مسئله انقلاب از مسائل مهم درکشور است، گفت: انقلاب اسلامی باعث شده آثار ضعف از جامعه اسلامی از بین برود و بر پایه آن سه رکن اسلام، مردم و ولایت فقیه به وجود آید.

وی با بیان اینکه زندگی انسان دارای ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است، اظهار داشت: اقتصاد نقش مهمی در زندگی مردم دارد و شما به لطف خدا در حال فعالیت و خدمت به مردم هستید.

این مرجع تقلید با اشاره به اینکه اگر عملی در آن اخلاص باشد نتیجه مطلوبی خواهد داد، خطاب به مسئولان بانک‌ها گفت: اگر حرکت شما اینگونه باشد که خواهد بود قطعا ثمربخش است و بر پایه آن اقتصاد کشور رونق پیدا خواهد کرد.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه امنیت، حقوق، فراوانی نعمت و اقتصاد از مسائل مهم در اسلام به شمار می‌رود، گفت: کمک کردن به مردم محتاج در هر صورتی به خصوص در عرصه وام قرض الحسنه برای اشتغال و کار بسیار ارزشمند است و ثواب عظیمی در پیشگاه خداوند دارد.

وی با بیان اینکه بانک‌ها باید با پرداخت وام به محرومین و مستضعفین کمک کنند، اظهار داشت: موضوع اخذ دیرکرد از نظر اسلام حرام است و به نوعی ربا محسوب می‌شود و متأسفانه مشکل آن در کشور هنوز حل نشده است.

استاد برجسته حوزه با تأکید بر اینکه متأسفانه گرفتن دیرکرد امری رایج شده ولی نباید اینگونه باشد گفت: نبایدبه خاطر تأخیر در ادای دین، پولی گرفته شود و می‌توان این مشکل را از طرق دیگر برطرف کرد تا از سویی بانک‌ها نیزدچار خسران نشوند.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه اکنون در شرایط حساس اقتصادی قرار داریم و این از برنامه‌های دشمن می‌باشد، گفت: اگر پول‌هایی که در بانک‌ها وجود دارد در عرصه تولید، صنعت، کشاورزی و چرخه اقتصادی کشور به کار گرفته شود، قطعا بسیاری از مشکلات امروز که جامعه با آن گریبانگیر است حل خواهد شد.