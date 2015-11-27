وزیر کشور: از تردد افراد غیر مجاز به داخل عراق جلوگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست سخنگوی ستاد مرکزی اربعین گفت: محمد سالم الغبان وزیر کشور عراق ساعتی قبل با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

بر پایه این خبر در ابتدای این تماس تلفنی، وزیر کشور عراق به بخشی از اقدامات دولت عراق برای تسهیل در روند صدور روادید، تردد زائرین ایرانی و تمهیدات لازم در جهت تامین امنیت جان زائرین اشاره کرد و از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مدیریت اعزام تدریجی زائرین و جلوگیری از تردد افراد فاقد مدارک قانونی و بویژه گذرنامه و روادید قدردانی کرد.

وزیر کشور عراق درخواست داشت که به منظور امکان هر چه مناسبتر خدمات رسانی و تامین امنیت زائرین، انجام اقدامات کنترلی در مرزها از سوی نیروهای دو کشور افزایش یابد.

محمد سالم الغبان بیان کرد: نیروهای ارتش، پلیس و مرزبانان آن کشور برای تامین چه بهتر امنیت مراسم اربعین، مصمم به کنترل کامل مرزهای آن کشور و جلوگیری از تردد افراد غیر مجاز از مرزها هستند.

رحمانی فضلی وزیر کشور نیز ضمن تشکر از اقدامات دولت و ملت عراق در زمینه صدور روادید، فراهم کردن سایر تسهیلات و میزبانی از زائرین ایرانی، امادگی کشورمان را برای کمک رسانی هر چه بیشتر اعلام و به همتای عراقی خود اطمینان داد که نیروهای پلیس و مرزبانان جمهوری اسلامی ایران، همچون گذشته از تردد افراد غیرمجاز به داخل خاک عراق جلوگیری کنند.

وی همچنین از وزیر کشور عراق خواست تا صدور روادید برای متقاضیان سفر به عتبات عالیات، توسط نمایندگی‌های مستقر ان کشور در ایران با سرعت بیشتری انجام پذیرد.