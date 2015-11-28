واکنش مسکو به اقدام ترکیه متناسب با حجم تجاوز آنکارا خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه در جدیدترین اظهارنظر خود پیرامون اقدام ترکیه در سرنگونی جنگنده روسی، گفت: مسکو پاسخی متناسب با حجم تجاوزی که از سوی ترکیه رخ داده است، خواهد داد.

بر اساس این گزارش، وی با بیان اینکه حمایت های نظامی مسکو از دولت دمشق در مبارزه با تکفیریها همچنان پس از سرنگونی جنگنده روسی ادامه دارد، اظهار داشت: سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه یک تجاوز بی سابقه بود.

سخنگوی کاخ کرملین ادامه داد: ترکیه با هدف قرار دادن جنگنده روسی، آن چنان آسیبی به روابط میان مسکو و آنکارا وارد کرد که اصلاح آن ممکن نیست.

گفتنی است، این اظهارات در حالی مطرح می شود که اردوغان از روز گذشته تاکنون بارها تلاش کرده تا مقامات مسکو را از هرگونه واکنش نظامی احتمالی به حادثه سرنگونی جنگنده روسی بازدارد.