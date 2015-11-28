دولت به صنعت ادوات و تجهیزات کشاورزی توجه ویژه داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز عباسی عصر شنبه در مراسم افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی تجهیزات کشاورزی اظهار داشت: کاهش مصرف و در نتیجه تقاضای آب از مهمترین رویکردهای وزارت جهاد کشاورزی است که با برنامهریزیهایی در این راستا در حال عملیاتی کردن این رویکرد در تمامی شهرهای کشور هستیم.
وی با اشاره به برنامههای جهاد کشاورزی در این ارتباط افزود: تغییر تاریخ برخی کشتها از بهاره به پاییزه، توسعه کشتهای نشایی، گسترش آبیاری میکرو، توسعه کشت گلخانهای و توسعه مکانیزاسیون و استفاده از محیطهای تحت کنترل از جمله برنامههای وزارت جهاد کشاورزی در این راستا است.
وی با اشاره به اینکه آبیاری میکرو میتواند برای محصولات زراعی اعم از سبزی، صیفی،غلات، چغندرقند و حبوبات مدنظر قرار گیرد، افزود: اکنون به ازای هر یک متر مربع آب، ۵۰۰ گرم گندم تولید میشود که با استفاده از روشهای نوین کشاورزی میتوانیم آن را دو برابر کنیم.
سود تسهیلات ماشینآلات در بخش کشاورزی باید اصلاح شود
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات ماشینآلات در بخش کشاورزی باید اصلاح شود، تاکید کرد: ادوات و ماشینآلات صنعت کشاورزی باید بالاتر از صنعت خودرویی کشور باشد چراکه تضمین کننده امنیت غذایی کشور است و دولت باید به این صنعت نیز همانند صنعت خودرو توجه ویژه داشته باشد.
وی با اشاره به با اشاره به ضرورت توسعه کشت مکانیزاسیون آمار این نوع کشت در سال های اخیر را مطلوب برشمرد و ابراز داشت: تجهیزات کشاورزی با یک چهارم قیمت جهانی توسط تولیدکنندگان داخلی بومی سازی شده است که در امر پایداری تولید بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
عباسی با بیان اینکه پلاکگذاری ادوات و ماشینهای کشاورزی در دستور کار قرار دارد، بیان داشت: تاکنون ۱۱۰ هزار دستگاه کمباین و ماشینهای کشاورزی پلاکگذاری شده است تا در این زمینه به اهداف حوزه صنعت کشور نزدیکتر شویم.
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