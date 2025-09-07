به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر جمشیدوند در جریان بازدید از شرکت کمباینسازی ایران در اراک اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب، رشد قابل توجهی در تولید کمی و کیفی ماشینآلات کشاورزی تجربه کرده است و اکنون بسیاری از محصولات داخلی توان رقابت با نمونههای خارجی را دارند.
مدیرکل دفتر ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی وزارت صمت با اشاره به استانداردهای رعایتشده در تولید کمباینهای ایرانی گفت: در آزمونهای سال گذشته، میزان ریزش غلات در کمباینهای داخلی به زیر یک درصد رسید که این رقم حتی در مقایسه با مدلهای خارجی نیز چشمگیر است.
جمشیدوند، حمایت مالی از متقاضیان را یکی از الزامات توسعه این بخش دانست و افزود: پرداخت تسهیلات به کشاورزان برای خرید محصولات باکیفیت داخلی ضروری است و تحقق این موضوع میتواند هم تولیدکننده و هم مصرفکننده را منتفع کند.
وی، هدفگذاری تولید کمباین در شرکت کمباینسازی ایران برای امسال یکهزار دستگاه است و تحقق آن ارتباط مستقیمی با تأمین نقدینگی و اعطای تسهیلات دارد.
مدیرکل دفتر ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی وزارت صمت با بیان اینکه ۹۰ درصد ماشینآلات کشاورزی مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود، تصریح کرد: افزایش تولید ماشینآلات کشاورزی، بهرهوری این صنعت را بالا برده و مانع از هدررفت محصولات خواهد شد و در زمینه واردات نیز تنها تجهیزاتی وارد میشود که مشابه آن در داخل تولید نمیشود.
نظر شما