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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۴۳

تولید گاز روسیه کاهش یافت

تولید گاز روسیه کاهش یافت

تولید گاز روسیه از ماه ژانویه تا اکتبر سال‌جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۴ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «بلومبرگ»، تولید گاز روسیه از ماه ژانویه تا اکتبر سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۴ درصد کاهش یافت و به ۵۰۹.۹ میلیارد متر مکعب رسید.

علت اصلی این روند نزولی طبق گزارش وزارت توسعه اقتصادی روسیه به کاهش تولید گاز شرکت «گازپروم» روسیه برمی گردد که در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۷ درصد کاهش داشت و به ۳۳۲.۱ میلیارد متر مکعب رسید.

همچنین میزان مصرف داخلی گاز روسیه از ژانویه تا اکتبر سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۷ درصد کاهش نشان می دهد و به رقم ۳۴۹.۶ میلیارد متر مکعب رسید که علت آن به کاهش تامین گاز در نیروگاهای این کشور بر می گردد.

کد مطلب 2982172
علیرضا کمندی

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