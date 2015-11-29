سامانه «باریاب» در مشهد خدمات حمل و نقل را هوشمند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مختاری روز یکشنبه در حاشیه برپایی ششمین نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک و خدمات و محیط زیست شهری در محل نمایشگاه‌ بین‌المللی مشهد به خبرنگاران گفت: سامانه باریاب به عنوان نخستین سامانه اطلاع رسانی و ارائه خدمات هوشمند حمل و نقل بار درون شهری با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان حمل بار راه اندازی شده است.

وی افزود: این سامانه کمک می کند تا ارتقا ی خدمات در هر زمان و با هر نوع محموله افزایش یافته و از طرفی موجب رقابت بین شرکت ها و امتیازبندی بر حسب خدمات شود.

مختاری در ادامه به احداث توقفگاه ناوگان باری میثاق و نصب تابلوهای مشخص کننده محدوده فعالیت ناوگان بار درون شهری در ۱۲ نقطه از حریم شهر به عنوان فعالیت های شاخص این سازمان اشاره و افزود: استفاده از اقدامات مدیریتی در کاهش اثرات ترافیکی ناوگان حمل بار با کمترین هزینه، بهبود فضای شهری، افزایش ایمنی و کاهش آلایندگی یا انتقال مراکز تجمیع و توزیع بار به پایانه های بار و افزایش بهره وری زیرسازی معابر شهری از طریق پیاده سازی و اجرای نظام سیستم کنترل اضافه بار از ظرفیت های دیگر این سازمان برای پیشبرد اهداف مدیریت شهری مشهد است.

وی بر تبدیل شهر مشهد به پایگاه خدمات لجستیک و حمل بار شرق کشور با توجه به قرار گرفتن در کریدور ترانزیتی شرق به غرب و شمال به جنوب تأکید کرد و افزود: تلاش سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری مشهد و حومه، ساماندهی و بهبود وضعیت حمل و نقل بار درون شهری و حومه مشهد است.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک و خدمات و محیط زیست شهری بیان کرد: تبادل افکار و نظریات و گسترش ارتباطات در اینگونه مجامع بسیار با ارزش است چرا که امکان ایجاد روابط از جهت تامین تجهیزات یا حتی اجرای پروژه‌های مشترک و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی شکل می گیرد.

وی افزود: سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری مشهد و حومه به عنوان نخستین سازمان حمل و نقل بار کشور توجه به زیرساخت ها و توسعه پایدار حمل و نقل بار در کنار بهبود عوامل زیست محیطی و ایمنی حمل بار، توسعه توقفگاهها، افزایش پایانه های درون شهری را در برنامه ها و اهداف خود دنبال می کند.