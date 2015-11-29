امضای تفاهمنامه دو موزه ایران و ایتالیا/ پاسخی به منتقدان

مجید ملانوروزی رئیس موزه هنرهای معاصر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره امضای تفاهمنامه این موضوع با موزه مکسی ایتالیا که ساعتی قبل به امضا رسید، توضیح داد: تفاهمنامه‌ای را پیش از این با آلمان به امضا رساندیم که بر اساس آن قرار است نمایشگاهی از آثار گنجینه موزه‌ هنرهای معاصر تهران در برلین به نمایش گذاشته شود. امروز نیز تفاهمنامه‌‌ای را با موزه مکسی ایتالیا امضا کردیم که بر اساس آن همین نمایشگاه در موزه مکسی رُم نیز به نمایش درخواهد آمد.

وی درباره این نمایشگاه اظهار کرد: این نمایشگاه شامل ۶۰ اثر از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران است که ۳۰ اثر از هنرمندان ایرانی و ۳۰ اثر از هنرمندان خارجی را شامل می‌شود و اوایل سال ۲۰۱۷ به مدت چهار ماه در موزه مکسی رُم شاهد برپایی این نمایشگاه خواهیم بود.

رئیس مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد درباره نمایش آثار هنرمندان ایتالیایی در موزه هنرهای معاصر تهران، بیان کرد: موزه مکسی رُم مهمترین موزه هنر معاصر رُم است و قرار است آثار این موزه نیز در موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درآید.

وی درباره چگونگی انتخاب آثار این نمایشگاه اظهار کرد: این نمایشگاه فرصتی برای معرفی و نمایش آثار هنرمندان ایرانی و همچنین معرفی موزه هنرهای معاصر تهران است و باید آثاری را انتخاب کنیم که مخاطب زیادی داشته باشد و بتوانیم در کنار نمایش آثار غربی گنجینه، موزه هنرهای معاصر تهران، هنر و هنرمندان ایرانی نیز به خوبی معرفی شوند.

ملانوروزی همچنین برپایی این نمایشگاه را پاسخی به منتقدان خارجی دانست و بیان کرد: برخی از منتقدان درباره تعویض آثار گنجینه و یا فروخته شدن آنها، مباحثی را مطرح کرده بودند و برپایی این نمایشگاه درواقع پاسخی به این منتقدان است و می‌توانند از نزدیک این آثار را مشاهده کنند.