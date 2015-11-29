کاهش تلفات انرژی برق به ۱۱.۵۱ درصد در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، کاهش تلفات از مباحث مهم در صنعت برق است که نقش بسزایی در تأمین برق پایدار و مطمئن دارد.

در تلفات انرژی برق دو عامل فنی و غیرفنی دخیل هستند که عوامل فنی به استفاده از تجهیزات غیراستاندارد و غیرفنی نیز به استفاده نادرست و غیرمجاز از انرژی برق بازمی‌گردد.

۲۳ مهر ماه سال گذشته با توجه به اهمیت موضوع تلفات انرژی برق طرح جهادی کاهش تلفات با حضور مجریان کاهش تلفات شرکت‌های تابعه و وابسته به شرکت مادرتخصصی توانیر مطرح و اجرای آن کلید خورد و هدف از اجرای آن کاهش تلفات انرژی از میانگین ۱۵ درصد به زیر ۱۰ درصد در کشور بود.

در همین راستا شرکت توزیع نیروی برق استان همدان باید تلفات انرژی برق استان همدان را از ۱۶.۲۸ درصد در سال ۹۳ به ۱۱.۷ درصد در مهر ماه سال جاری کاهش می داد.

در همین خصوص مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای مرحله نخست طرح تحول مهندسی و حرکت جهادی کاهش تلفات در شرکت توزیع نیروی برق استان همدان اظهار داشت: این طرح از مهر ماه سال گذشته آغاز شده و در حال انجام است.

حاجی‌رضا تیموری با بیان اینکه هدف تعیین شده در این طرح کاهش تلفات به ۱۱.۷ درصد بوده است، افزود: در دوره یک ساله تلفات انرژی برق در استان همدان از ۱۶.۲۸ درصد به ۱۱.۵۱ درصد کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: با استفاده از توان مدیریتی و کارشناسان مجرب، معرفی و انتصاب مجری طرح کاهش تلفات، اصلاح در ساختار کمیته کاهش تلفات و برخورد با برق‌های غیرمجاز و فعال کردن دبیرخانه و کمیته کاهش تلفات در ستاد شرکت و واحدهای اجرایی تابعه در راستای تحقق هدف تعیین شده اقدام شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به تشکیل کارگروه اجرایی طرح کاهش تلفات ادامه داد: تلاش در راستای تغییر دیدگاه‌های مهندسی با برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های مهندسی مورد نیاز، طراحی و بکارگیری فرآیندهای ایجاد انگیزه در بین کارکنان مرتبط به ویژه مأموران قرائت و تقویت گروه‌های جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز و گروه‌های بازرسی لوازم اندازه‌گیری نیز از دیگر اقدامات انجام شده در این راستا است.

وی اظهار داشت: از دیگر فعالیت‌های انجام شده در خصوص طرح جهادی کاهش تلفات می‌توان به بکارگیری کارشناسان حقوقی به منظور پیگیری‌های لازم در محاکم قضایی، تعویض لوازم اندازه‌گیری معیوب، تهیه و اجرای طرح‌های کاهش تلفات در قالب ۲۷ شاخص با نظر به کاهش تلفات غیر فنی و فنی و تحقق هدف تعیین شده اشاره کرد.

تیموری اقدامات اجرایی در زمینه طرح جهادی کاهش تلفات را مثبت ارزیابی و بیان کرد: تلاش‌ها برای رسیدن به هدف ۵ درصدی در افق ۱۴۰۴ همچنان ادامه خواهد داشت.