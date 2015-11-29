۵۷ درصد زیرساخت های شهرک های صنعتی گلستان تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ا... خلیل زاده صورتی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه گلستان اظهار کرد: ۲۳ شهرک و ناحیه صنعتی در استان وجود دارد که از این تعداد ۲۲ شهرک استان شرایط واگذاری به سرمایه گذاران را دارد.

وی افزود: در تامین زیرساخت ها در بخش برق، حدود ۴۰۰مگاوات برق مورد نیاز کل شهرک های استان است که تاکنون توانسته ایم در استان ۱۲۶ مگاوات برق شهرک ها را تامین کنیم. در آب نیز نیاز ما در شهرک های استان ۷۱۲ لیتر بر ثانیه است که تاکنون ۵۹ درصد این آب تامین شده است.

وی تصریح کرد: تامین زیرساخت آب و برق و گاز در شهرک های استان نیازمند تعامل دستگاه های برق، گاز، مخابرات، آب و فاضلاب و راه و شهرسازی با شرکت شهرک های استان است.

خلیل زاده وضعیت تصفیه خانه های استان را خوب توصیف کرد و گفت: ۱۱ شهرک صنعتی استان دارای تصفیه خانه هستند که هرچند هزینه تعمیر و نگهداری آنان مشکل است و در برخی از این تصفیه خانه ها با مشکل نیز مواجه هستیم ولی در مجموع وضعیت استان در این زمینه مناسب است.

وی یکی از مشکلات شهرک های صنعتی استان را موضوع واگذاری مالکیت شهرک های صنعتی استان عنوان کرد و گفت: استان گلستان تاکنون تنها نیم درصد در این زمینه عملکرد داشته است که با توجه به شرایط واگذاری ۱۳ شهرک استان این آمار بسیار نامناسب است و باید ظرف ۶ ماه آینده بتوانیم آمار واگذاری های خود را افزایش دهیم.

خلیل زاده تصریح کرد: در حوزه فنی اعتباری واحدهای صنعتی به میزان سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به بانک معرفی شدند.

وی بودجه مصوب سال جاری شهرک های صنعتی را ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بیان کرد و گفت: حدود سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تخصیص داده شده است.

معرفی ۶ شهرک صنعتی استان به عنوان شهرک موثر

مدیرعامل شهرک های صنعتی گلستان با بیان اینکه ۶ شهرک به عنوان شهرک موثر معرفی شده است، افزود: این شهرک ها در کلاله، رامیان و آزادشهر در شرق استان و گرگان یک و دو و آق قلا قرار دارند.

وی، یکی از مشکلات شهرک های صنعتی را وصول اسناد واخواستی بیان کرد و اظهار کرد: در این زمینه شرایط خوبی نداریم و ۳۷ درصد از سفته های سر رسیده شده را فقط وصول کردیم.

خلیل زاده بهینه واگذار کردن زمین ها در شهرک های صنعتی، توسعه شهرک ها و آزادسازی زمین های بلوکه شده را از مهم ترین برنامه های این شرکت عنوان کرد و گفت: یکی از دلایل پایین آمدن رتبه شرکت شهرک ها واگذار نشدن شهرک ها و نواحی صنعتی است که باید برای افزایش درآمد شرکت در این زمینه ورود جدی داشته باشیم.