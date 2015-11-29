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۸ آذر ۱۳۹۴، ۲۱:۰۲

رئیس ثبت‌احوال مهدی‌شهر:

رشد منفی جمعیت در مهدی‌شهر نگران‌کننده است

رشد منفی جمعیت در مهدی‌شهر نگران‌کننده است

مهدیشهر - رئیس ثبت‌احوال شهرستان مهدی‌شهر بابیان اینکه در این شهرستان رشد جمعیت رو به کاهش است، گفت: در سنوات پیشین رشد افزایش جمعیت ضرب آهنگ بیشتری داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ضیائی عصر یکشنبه در خلال نشست خبری با خبرنگاران در ثبت‌احوال شهرستان مهدی‌شهر، ضمن بیان اینکه در آبانماه جاری ۱۹ مورد فوت در شهرستان ثبت‌شده است، بیان داشت: فوت۱۴ مرد و پنج زن طی ماه جاری در حالی رخ داده است که تنها ۲۱ نوزاد شامل ۱۰ پسر و ۱۱ دختر در این ایام به دنیا آمده اند.

وی افزود: این آمار نسبت به گذشته دستخوش تغییرات بسیاری شده است چرا که در سنوات پیشین رشد افزایش جمعیت ضرب آهنگ بیشتری داشت.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان مهدیشهر، با اشاره به لزوم تعویض شناسنامه و کارت ملی قدیمی گفت: بر اساس قانون جدید، همشهریان موظف هستند برای تعویض مدارک شناسایی خود به اداره پست شهرستان مراجعه کنند.

ضیایی در بخش پایانی سخنان خود و درباره فراوانی نام های موجود در مهدیشهر نیز ابراز داشت: ۱۲ مورد از نام‌های اسلامی همچون امیرعباس، علی‌رضا، مصطفی، علی‌اصغر، ابوالفضل، مهدیار، محمدحسن، نازنین زهرا، عارفه، سماء و حلما و ۹ مورد از نام‌های ایرانی همچون امیر ارسلان، پرسام، شیما، روژینا و ماهک بیشترین فراوانی نام نوزادان در آبانماه سال جاری را به خود اختصاص داده اند.

کد مطلب 2982627

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