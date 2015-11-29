۵ ميليون کيلوگرم محصولات زراعی قاچاق کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نخعی با اعلام اینکه برنج با سه میلیون و ۵۰۷ هزار کیلوگرم بیشترین آمار را دارد، افزود: در این مدت ۸۳۸ هزار کیلوگرم گیاهان دارویی قاچاق نیز کشف و ضبط شد.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه در این مدت ۵۲۳ هزار کیلوگرم مرکبات شامل پرتقال، لیموشیرین و نارنگی قاچاق نیز کشف شد، گفت:‌ براساس قانون حفظ نباتات همه این مرکبات قاچاق نابود شد.

وی افزود: مطابق قانون هر نوع مرکبات باید از مبدا تولید مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد و شرایط حمل و سایر ویژگی های بهداشتی نظیر میزان سم و کود آن مورد تایید باشد و چون این موارد درباره مرکبات قاچاق بسیار سخت شناخته می شود و ممکن است باعث آلودگی نباتی و انسانی در کشور شود، با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی همه اینها نابود شد.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف درباره واردات محصولات گرمسیری مانند آناناس، انبه و نارگیل به کشور هم اظهارداشت: ‌واردات این کالاها ممنوع است مگر تعاونی های مرزنشینی که به ازای هر نفر در سال ده کیلوگرم وارد می شود، بنابراین در ششماهه نخست امسال ۴۵۶ هزار و ۳۱۹ کیلوگرم انواع انبه آناناس و نارگیل قاچاق کشف و ضبط شد.

وی گفت: در این مدت مجموع کشفیات کل محصولات زراعی سه برابر کشفیات کل سال ۹۳ است. در این مدت تمرکز اصلی ما روی مبادی ورودی جنوبی کشور بوده است. در همین مدت حدود ۲۱۴ هزار راس دام سنگین، ۲۶ هزار و ۶۰۰ راس دام سبک و تعدادی پرندگان شکاری از قاچاقچیان کشف شده است.

نخعی با بیان اینکه پرندگان کشف شده بعضاً نادر و در معرض انقراض است، اظهارداشت:‌ باید دستگاه های متولی در این زمینه توجه ویژه ای کنند و درباره حذف خروج این پرندگان نایاب چاره اندیشی کنند. همه این پرندگان کشف شده تحویل سازمان محیط زیست می‌شود تا پس از دوره قرنطینه به طبیعت باز گردد. در این مدت ۸۰۰ نفر شتر قاچاق هم در مبادی شرقی کشور کشف شد.

وی همچنین از اجرای طرح پلاک کوبی دام‌ها برای جلوگیری از ورود و خروج غیرقانونی دام در کشور در اینده نزدیک خبرداد و گفت:‌ با کاهش عوارض صادرات دام سبک تا حدود زیادی قاچاق این محصول به خارج از مرزها کاهش یافته است.

نخعی از قاچاق کالای ارزشمند مانند پیاز زعفران از مرزهای شرقی به خصوص استان خراسان جنوبی به افغانستان خبر داد و تصریح کرد: در شش ماه امسال ۵۰ هزار و ۵۰ کیلوگرم از این محصول کشف شده است.

وی درباره علت قاچاق مرکبات برغم تولید به اندازه مرکبات در کشورمان خاطرنشان کرد:‌ یکی از علت های اصلی آن تنظیم نشدن بازار در بهمن سال گذشته بود که دولت امسال برای پیشگیری از چنین مواردی از تیرماه ۹۴ تکلیف کرده است برای تنظیم بازار میوه شب عید دستگاه های مربوط هماهنگی های لازم را انجام دهند.

این مقام مسئول با بیان اینکه تنظیم بازار مرکبات به عهده وزارت جهاد کشاورزی است، گفت : این وزارتخانه با اختیارات قانونی خود می تواند به نحوی مدیریت کند که دیگر شاهد قاچاق مرکبات نباشیم.

نخعی، یکی دیگر از علل عمده قاچاق محصولات کشاورزی به کشورمان را وضع تعرفه های نامناسب یا ممنوعیت ورود برخی از کالاهایی دانست که در ایران تولید نمی شود و گفت: به عنوان مثال، واردات بادام هندی به کشور ممنوع است اما تقاضا در داخل بیش از تولید فعلی است، بنابراین قاچاق صورت می گیرد.

وی اظهارداشت: واردات انواع گردو و بادام و مغز آنها ممنوع است که با توجه به اینکه تقاضا در داخل وجود دارد شاهد قاچاق این محصولات به کشور هستیم. می توان در برخی محصولات در فصول غیر برداشت با تعرفه مناسب این کالاها را به صورت قانونی وارد کشور کرد تا شاهد قاچاق نباشیم.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف درباره اینکه گفته می شود خیلی از میوه های قاچاق از طریق مبادی ورودی و گمرک وارد کشور می شود، گفت: اینکه میوه احتمالا از گمرک قاچاق شده باشد، نمی تواند صحت داشته باشد، زیرا قبل از ورود هر محصولی به گمرک به خصوص میوه باید مجوزهای لازم از مبادی زیربط گرفته شده باشد و جزء اسناد به گمرک تسلیم شود، بنابراین بسیار نادر پیش می آید که بتوان از طریق گمرک میوه قاچاق کرد.