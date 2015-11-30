آنفلوانزا جان ۸ کرمانی را گرفت/ مردم احتیاط کنند

خبرگزاری مهر – گروه استانها: این روزها خبرهای مختلف از شیوع بیماری آنفلوانزا در استان کرمان پیچیده است طبق بررسیهای صورت گرفته چهار نفر از این افراد در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بقیه در حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان جان خود را ازدستدادهاند این در حالی است که اکثر این فوتشدگان در کنار ابتلای شدید به آنفلوانزا دارای بیماریهای زمینهای ازجمله بیماریهای قلبی و تنفسی نیز بودهاند.
شیوع این بیماری مسری در کرمان زنگ خطر را برای مردم به صدا درآورده است و مسئولان نیز هشدارهای پیدرپی را به مردم آغاز کردهاند
هرچند هنوز زمستان در استان کرمان آغاز نشده است اما شیوع این بیماری مسری در کرمان زنگ خطر را برای مردم به صدا درآورده است و مسئولان نیز هشدارهای پیدرپی را به مردم آغاز کردهاند، در این میان به نظر میرسد مهمترین راه مقابله با بیماری پیشگیری است که باید توسط تکتک افراد جامعه صورت گیرد، در غیر این صورت شاهد بروز موجی از این بیماری خواهیم بود.
برای مقابله با این بیماری، کمیته مقابله آنفلوانزا نیز در کرمان ایجادشده است و مسئولان بیمارستانهای خصوصی، دولتی و نظامی و انتظامی هماهنگیهای لازم را برای راههای مقابله با بیماری انجام دادهاند.
هماکنون آموزش و پیشگیری مهمترین رکن مبارزه با آنفلوانزا در نظر گرفتهشده است.
شاه کلیدهای مقابله با بیماری
به نظر میرسد مهمترین شاهکلیدهای مقابله با بیماری شامل چند جمله کلیدی است؛ دستها را بهطور منظم با آب و صابون بشوییم، هنگام احوالپرسی از در آغوش گرفتن، بوسیدن و دست دادن خودداری کنیم، از مالیدن و تماس دست آلوده با چشمها، بینی و دهان خودداری کنیم، هنگام سرفه یا عطسه، بینی و دهان خود را با گودی آرنج بپوشانیم، اگر آثار شبه آنفولانزا مشاهده کردیم از افراد مبتلا حداقل یک متر فاصله بگیریم، اگر در خود علائم شبه آنفولانزا دیدیم در منزل بمانیم و از حضور در مکانهای تجمعی پرهیز کنیم. این روزها بهصورت گسترده شاهد نسب این جملات در مکانهای مختلف در کرمان هستیم بااینوجود آنفولانزا همچنان میتازد و گریبان مردم را میگیرد.
شروع ناگهانی، تب بالا و لرز، درد عضلانی؛ علائم بیماری
علائم این بیماری طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی کرمان شامل شروع ناگهانی، تب بالا و لرز، درد عضلانی و علائم سرماخوردگی است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفتگو با مهر با اشاره به شیوع این بیماری در استان کرمان از مردم خواست تدابیر لازم بهداشتی را که شامل رعایت بهداشت اولیه است را رعایت کنند.
نوذر نخعی گفت: این بیماری در حالت عادی مشکل اساسی برای بیمار درست نمیکند و تنها در صورت داشتن بیماری زمینهای و بالا بودن سن و یا باردار بودن ریسک بالایی دارد.
وی ادامه داد: علائم این بیماری کاملاً شبیه سرماخوردگی شدید است که تب و لرز، تب و درد عضلانی و اسهال و استفراغ ازجمله آنها محسوب میشود.
مهمترین نکته این است که افرادی که مبتلا به این بیماری میشوند باید در منزل استراحت کنند و بههیچعنوان در جمع حاضر نشوند
وی تأکید کرد: مهمترین نکته این است که افرادی که مبتلا به این بیماری میشوند باید در منزل بمانند و استراحت کنند و بههیچعنوان در جمع حاضر نشوند، افراد سالم نیز بههیچعنوان نباید در معرض بیمار قرار بگیرند و بهخصوص کودکان، سالمندان و بیمارانی که دارای بیماریهای زمینهای هستند باید از محیط بیماری دور شوند.
وی خواستار رعایت برخی رفتارهای پیشگیرانه مانند جلوگیری از دست دادن و خودداری از روبوسی در زمان شیوع این بیماری در جامعه شد و افزود: باید فاصله یک متری با فرد بیمار رعایت شود.
نخعی ادامه داد: در صورت بروز عطسه باید حتماً با دستمال یا گودی آرنج جلوی بینی و دهان گرفته شود.
وی از بیماران خواست: در صورت بیماری در تجمعات حضور پیدا نکنند و از دست دادن و روبوسی کردن خودداری کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: از سال ۸۸ هرسال شاهد بروز این بیماری در برخی از استانها هستیم اما امسال به نظر میرسد بیماری از شدت بیشتری برخوردار باشد اما ثابت کردن این فرضیه نیاز به گذر زمان دارد، بااینوجود تنها راه مقابله با بیماری رعایت نکات پیشگیرانه است.
علائم بیماری در کودکان شدیدتر است
وی گفت: علائم بیماری بهصورت ناگهانی ظاهر میشود و شبیه یک سرماخوردگی شدید است اما در کودکان همراه با اسهال و استفراغ خواهد بود.
نخعی تأکید کرد که به نظر میرسد تا دو ماه آینده شاهد شیوع این بیماری باشیم که طی این مدت استفاده از ماسک، شستشوی مداوم دستها و استفاده از مواد ضدعفونیکننده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی از مسئولان و مردم خواست از حضور افرادی که دچار این بیماری میشوند در مهدکودکها، مدارس، ادارات و محلهای کار جلوگیری کنند تا درصد شیوع کاهش یابد.
بیماران دارای تنگی نفس به مراکز درمانی مراجعه کنند
وی از افرادی که در جریان این بیماری با تنگی نفس مواجه میشوند خواست در کوتاهترین زمین ممکن به بیمارستان مراجعه کنند.
نخعی مصرف مایعات مکرر را به بیماران توصیه کرد و افزود: افراد دارای بیماریهای زمینه مانند بیماران قلبی، آسمی، کلیوی، دیابت و کسانی که از داروهایی که ایمنی بدن را کاهش میدهد استفاده میکنند باید در اسرع وقت به پزشک متخصص مراجعه و تحت درمان قرار گیرند.
واکسن به اندازه کافی در داروخانه ها وجود دارد
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان هم در گفتگو با مهر اظهار داشت: از افراد در معرض خطر بهویژه زنان باردار میخواهیم در اسرع وقت واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند.
مهدی شفیعی گفت: تزریق واکسن تنها برای افراد در معرض خطر و دارای ریسک بالا توصیه میشود و بهاندازه کافی این واکسن در داروخانهها وجود دارد.
وی تصریح کرد: استفاده از ماسک و مواد ضدعفونیکننده و شستشوی دست در این ایام بسیار توصیه میشود.
تزریق واکسن تنها برای افراد در معرض خطر و دارای ریسک بالا توصیه میشود و بهاندازه کافی این واکسن در داروخانهها وجود دارد
شفیعی از مردم خواست از خوددرمانی در صورت بروز بیماری بهشدت پرهیز کنند و در صورت بروز علائم بیماری در کوتاهترین زمان ممکن به پزشک مراجعه کنند.
وی اولویت تزریق واکسن را برای زنان باردار، بیماران زمینهای، سالمندان و کودکان شش تا پنج سال اعلام کرد.
این بیماری طی سالهای اخیر در فصل پاییز و زمستان در کرمان اپیدمی میشود، اما طبق گفته مسئولان بهداشتی در صورت رعایت نکات ایمنی، مراجعه بهموقع به پزشک و استراحت در منزل و جلوگیری از خوددرمانی پس از مدت کوتاهی با استفاده از داروهای عادی سرماخوردگی بهبود مییابد.
موارد فوتی ناشی از این بیماری در کرمان همگی دارای بیماریهای زمینهای بودهاند.
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