افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا H۱N۱ در کرمان/ واکسن کمیاب شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: از روز گذشته آمار مربوط به بیماران مبتلای به آنفلوانزای H۱N۱ به‌صورت محرمانه درآمده است و اعلام نمی‌شود اما طبق شنیده‌ها تعداد افراد مبتلا به این بیماری در حال افزایش است، آخرین آمار فوتی نیز که دو روز قبل اعلام‌شده هشت نفر است و از آن زمان تعداد دقیق تلفات جانی آنفلوانزای H۱N۱ نیز منتشرنشده است.

هم‌اکنون سطح شهر کرمان از پلاکاردها و پوسترهای هشداردهنده پرشده است، در مدارس، مهدکودک‌ها و ادارات و دانشگاه‌ها نیز علائم هشداردهنده نسبت شده است و از بیماران خواسته می‌شود در صورت دیدن علائم سرماخوردگی در خانه‌ها بمانند و از مراجعه به ادارات و سطح شهر خودداری کنند.

هرچند بر حجم واکسن‌هایی که در داروخانه‌ها موجود بوده، افزوده‌شده است اما به دلیل مراجعه گسترده مردم به داروخانه‌ها اکثر مراکز پخش دارو در روز گذشته جواب منفی به متقاضیان واکسن می‌دادند. هم‌اکنون سه نوع واکسن ایتالیایی، فرانسوی و هلندی در کرمان وجود دارد که واکسن هلندی بیشترین میزان متقاضی را دارد که تقریباً نایاب شده است و با تعطیل شدن دار وخانه‌ها در روز اربعین تهیه واکسن سخت‌تر شده است.

از بیمارانی که پس از ابتلا به سرماخوردگی دچار شدت علائم می‌شوند و یا تنگی نفس می‌گیرند نیز خواسته‌شده است به مراکز درمانی مراجعه کنند. بیمارستان‌های افضلی پور، شفا و پیامبر اعظم (ع) برای مراجعه بیماران مبتلا به آنفلوانزای H۱N۱ تعیین‌شده است.

از مردم کرمان خواسته‌شده است به‌صورت جدی از حضور در مراکز پرجمعیت خودداری کنند و بر اساس اعلام رسمی کرمان در وضعیت زرد ناشی از آنفلوانزای H۱N۱ قرارگرفته است

این در حالی است که در دستورالعملی که به برخی مراکز ازجمله مهدکودک‌ها داده‌شده است توصیه‌شده از پذیر بیماران مبتلابه سرماخوردگی به‌صورت جدی خودداری شود.

این در حالی است که پیش‌گیری در دستور کار جدی مراکز درمانی قرارگرفته است و تمام مراکز درمانی با جدیت در حال فعالیت چند شیفته برای مقابله با این بیماری هستند.

اما راهکارهای مبارزه با آنفلوانزای H۱N۱ بسیار ساده‌ و کم‌هزینه هستند؛ نزدیک نشدن به فرد مبتلا و فاصله گرفتن از بیمار حداقل تا یک و نیم متر، عدم دست دادن و روبوسی کردن با یکدیگر، عدم استفاده از وسایل مشترک، استفاده از دستمال در زمان بروز عطسه یا سرفه، شستشوی مداوم دست و استفاده از ژل‌های ضدعفونی، استفاده از ماسک و در خانه ماندن افراد مبتلابه سرماخوردگی و واکسیناسیون جامعه در معرض خطر که بیشتر شامل افراد دارای دیابت نوع حاد، افراد دچار نقض در دستگاه ایمنی بدن و زنان باردار از جمله راهکارهای مبارزه با بیماری هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت کنونی بیماری اظهار داشت: طبق برآوردهای صورت گرفته در سال جاری در مقایسه با سال قبل تعداد بیشتری از مردم به این بیماری مبتلا شده‌اند و شاهد تغییر چهره ویروس این بیماری هستیم.

نوذر نخعی افزود: رعایت نکات بهداشتی که در سطح شهر در قالب پلاکارد و پوستر آموزش داده‌شده است و بسیار ابندایی است و می‌تواند تا حد بسیار زیادی جلوی بیماری را بگیرد.

فوت‌شدگان دارای بیماری زمینه ای بوده اند

وی ادامه داد: هشت هزار پوستر تاکنون چاپ و در سطح شهر به‌خصوص مهدکودک‌ها و مدارس پخش‌شده است.

وی خواستار واکسیناسیون جامعه در معرض خطر شد و گفت: واکسن موردنیاز به‌اندازه کافی به استان واردشده است و به‌تدریج به داروخانه‌ها وارد می‌شود.

نخعی ادامه داد: این بیماری از یک ماه قبل در کرمان شیوع پیداکرده است و متأسفانه تلفاتی را نیز در پی داشته است که تمام این افراد دارای بیماری زمینه‌ای بوده‌اند.

وی گفت: طبق آزمایش‌های گرفته‌شده از این افراد نتیجه تست همه این آنها در خصوص بیماری آنفلوانزای H۱N۱ مثبت بوده است.

وی ادامه داد: توصیه می‌کنیم افرادی که دارای بیماری زمینه‌ای هستند اقدام به واکسیناسیون کنند زیرا افراد فوت کرده از این بیماری اکثراً دارای بیماری تنفسی یا قلبی بوده‌اند.

وی در خصوص شیوع بیماری گفت: افراد فوت‌شده از این بیماری اهل شهرستان‌های کرمان، رفسنجان، سیرجان و بردسیر بوده‌اند.

نخعی پیشگیری از بیماری را مهم‌ترین عامل در کنترل و حذف آنفلوانزای H۱N۱ در جامعه دانست و افزود: به نظر می‌رسد تا دو ماه آینده همچنان با این بیماری دست‌به‌گریبان باشیم و رعایت نکات اولیه بهداشتی و دست ندادن و روبوسی نکردن از اهمیت بسیار بالایی برای جلوگیری از سرایت آنفلوانزای H۱N۱ برخوردار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: هم‌اکنون ستاد مقابله با بیماری در استان کرمان شکل‌گرفته است و به‌دقت وضعیت را تحت نظارت داریم.

علی اکبرحق‌دوست افزود: امسال چهره بیماری نسبت به مواردی که درگذشته روی‌داده است تغییر کرده است و همین امر نیز موجب شیوع بیشتر بیماری شده است.

وی گفت: در مورد ابتلا بسیار شدید از زمان بروز علائم بیماری تا فوت فرد بیمار حداکثر ۲۴ تا ۴۸ ساعت طول خواهد کشید به همین دلیل باید مراقبت‌های بسیار شدید را به‌صورت عمومی در جامعه انجام دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد: همیشه در زمان شروع فصل پاییز شاهد بروز چنین اپیدمی‌های تنفسی در جامعه هستیم که متأسفانه در سال جاری به مرگ چند نفر از هم استانی‌ها منجر شده است.

کانون بیماری در شهرستانهای شمالی استان است

وی ادامه داد: نمی‌توان گفت که در کدام شهرستان وضعیت شیوع شدیدتر است اما موارد ابتلا در اکثر شهرستان‌ها دیده‌شده است و همه باید نکات ایمنی را رعایت کنند اما کانون بیماری در شهرستان‌های شمالی قرار دارد.

وی ادامه داد: نمی‌خواهم بگویم وضعیت خطرناک است اما اگر بیماری کنترل نشود امکان دارد با وضعیت بحرانی مواجه شویم.

حق‌دوست پیشگیری را مهم‌ترین عامل در کنترل بیماری دانست و افزود: از افرادی که علائم بیماری رادارند می‌خواهیم از منزل خارج نشوند و اگر دارای شرایط حاد هستند به بیمارستان‌های مشخص‌شده مراجعه کنند.

وی خواستار استفاده افراد دارای بیماری و نزدیکان بیمار از ماسک شد و گفت: یکی از مشکلاتی که پیش روداریم بازگشت زوار از کربلا است و امکان ابتلا این افراد به آنفلوانزای که در عراق وجود دارد و تداخل دوسویه بیماری با یکدیگر وجود دارد.

هم‌اکنون مردم شهر کرمان با درک صحیح از بیماری سعی می‌کنند نکات بهداشتی را برای مقابله با آنفلوانزا رعایت کنند به نظر می‌رسد مقابله با بیماری نیاز به عزم عمومی دارد و اطلاع‌رسانی در این خصوص به‌خوبی در سطح استان کرمان در حال انجام است.

خبرنگار: اسما محمودی