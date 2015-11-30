نامزدهای نهایی توپ طلای فیفا ۲۰۱۵ معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، لیونل مسی، کریستیانو رونالدو و نیمار سه نازمد نهایی کسب توپ طلای فیفا در سال ۲۰۱۵ هستند.

۲۳ بازیکن از سوی فیفا و مجله فرانس فوتبال برای کسب این عنوان انتخاب شده بودند اما در نهایت این سه ستاره به جکع نامزدهای نهایی راه پیدا کردند.

نیمار که در لیت نهایی قرار گرفته است در این فصل عملکرد فوق العاده ای داشته و با ۱۱ گل فعلا برترین گلزن لالیگاست.

مسی که تا به حال چهار با این عنوان را کسب کرده بعد از اینکه با بارسا فصل گذشته سه گانه را کسب کرد و لیگ قهرمانان، لالیگا و کوپا دل ری را بالای سر برد شانس زیادی برای کسب پنجمین توپ طلا دارد.

رونالدو هم که تا به حال دو بار این جایزه را کسب کرده و توپ طلای سال گذشته را هم در اختیار دارد در جمع سه نامزد پایانی حضور دارد.

هیچ بازیکنی از لیگ برتر در جمع نامزدهای پایانی نیست و این در حالی است که تنها بریتانیایی لیست ۲۳ نفره گرث بیل بود.