به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «سی ان بی سی»، ارزش شاخص بورس های جهانی در روز سه شنبه با نوساناتی همراه بود.

در منطقه آسیا شاخص بورس «نیکی» ژاپن ۱.۱ درصد افزایش داشت، ضمن اینکه بورس «ASX ۲۰۰» استرالیا ۲ درصد و بورس «کاسپی» کره جنوبی ۱.۳۱ درصد رشد داشتند در حالی که بورس «شانگهای» و «شنزن» چین هر کدام به ترتیب ۵۱ دهم و ۵ دهم درصد کاهش یافتند.

همچنین در اروپا انتظار می رود شاخص بورس «فوتسی» لندن، «DAX» آلمان و «CAC» فرانسه هر کدام به ترتیب ۳۴ واحد، ۳۹ واحد و ۱۷ واحد رشد داشته باشند.