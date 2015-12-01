اعلام آثار راه يافته به شانزدهمين جشنواره تئاتر «تجربه»

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات بازخوان این دوره از جشنواره، متشكل از فارس باقری، سعید بهنام و اشكان خیل نژاد بعد از بررسی آثار ارسال شده به این دوره، نمایش های زیر را برای بازبینی انتخاب و معرفی کردند.

آرش آب پرور/ دانشگاه تهران/ نمایش قو

آرمان رحمانی زاده/ هنر تهران/ نمایش از هیچ، هیچ نگو. جز هیچ، هیچ نی ام...

آریا یاغستانی/ دانشگاه تهران/ نمایش بیت ها

آزاده محمدیان/ دانشگاه تهران/ نمایش آنلاین

آوا تدین/ دانشگاه تهران/ نمایش نیمه جانِ جان سخت

آیدا رشدی بنام/ تهران/ نمایش من-کوئین

ابوالفضل باران طلب/ هنر های زیبا دانشگاه تهران/ نمایش قطعه گمشده

احسان خیرمند پاریزی/ هنرمعماری تهران مرکز/ نمایش ده هزار سیگار و اجبار مضرات

احمد سلگی/ تهران/ نمایش یک در هفده هزار

احمد عظیمی/ تهران/ نمایش شافل

اردوان انتظاری/دانشگاه تهران/ نمایش ساکنان دره ورشاخچال

ارغوان راستی/ دانشکده هنرو معماری تهران مرکز/ نمایش لابیرنت

الهام صادقی/ دانشگاه هنر تهران پردیس باغ ملی/ نمایش رابطه علّی

الهام محمودی/ تهران/ نمایش سوءتفاهم

الیاس تیمورشاهی/ دانشگاه تهران/ نمایش سیاه و سفید

امیرحسین حیدری/ تهران/ نمایش شما یک او هستید

امیرحسین مدنی سادات/ فردوسی مشهد/ نمایش کسی نیست مرا به خاک بسپارد

امیرحسین کرمی/ تهران/ نمایش مردمِ دیده

امیرحسین یزدی/ دانشگاه تهران/ نمایش جزایر لیاخوفسکی

امیرمهدی غرشی/ واحد مرکز-هنر و معماری/ نمایش زایش تلگرامی

امیر نجفی/ هنر تهران/ نمایش شب ساعت هشت

ایمان نوبختی/ دانشکده هنر و معماری/ نمایش دستکاری

بهاران اقبال زاده/ دانشگاه تهران/ نمایش کیچن سینک دراما

بهار دیسی/ دانشگاه تهران/ نمایش مری پاپینز

بهار قربانی/ تهران/ نمایش خون

بهرنگ مرتضویان/ هنر/ نمایش گمشده در فیلم

جواد پژمان/ دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز/ نمایش از نو فرمودند

حامد اصغرزاده/ تهران/ نمایش کوریولانوس

حجت زینالی/ تهران/ نمایش تنها راه ارتباطی را سرتیم اعزامی به منطقه امداد هوایی دانست

حسین صحرایی/ تهران/ نمایش راه آهن – تجریش

حمزه امامی/ تهران/ نمایش مغولستان خارجی

حمزه معاضدی/ دانشگاه ایلام/ نمایش انجل من

حمیدرضا خسروی لرگانی/ دانشکده هنر ومعماری تهران مرکز/ نمایش ماجرای عجیب سگی در شب

حمیدرضا محمدی/ تهران/ نمایش سنگ و آیینه

حمید وحیدی نسب/ دانشگاه تهران/ نمایش ۱±۱=۱

دینا دانشور/ دانشگاه تهران-دانشکده هنرهای زیبا/ نمایش هامون زدگی

رسول ایرانزاد آقامیرلو/ نبی اکرم/ نمایش بوی خون در همه ی عطرهای عربستان

رسول رنجبر/ هنر/ نمایش جای پای خالی

رضا داستان پور/ دانشگاه تهران/ نمایش سایکو هملت

رضا ر شادت/ تهران/ نمایش از خط زرد فاصله بگیرید

رضا سلاح وری/ هنر سوره/ نمایش فضای خالی

رومینا نظامی/ تهران/ نمایش مرگ پروانه ای در ژآپن، بر زندگی زرافه ای در کالیفرنیا تاثیر می گذارد

ریحانه برغانی/ دانشگاه تهران / نمایش (بدون) سورپرایز

زهرا سادات عظیمی نیا/ تهران/ دشت

زهرا صفایی قادری/ تهران/ نمایش اگر یک مرد را بکشم دو مرد را کشته ام

سارا رستم کلایی/ دانشگاه تهران-هنرهای زیبا/ نمایش شبِ سفید، آبی، مسی

سام ایزدی خالق آبادی/ هنر تهران/نمایش اشباح پس از طوفان

ستایش زینلی/ تهران/ نمایش ما شکنجه گران

سروش قاسمی/ دانشگاه هنر و معماری تهران مرکز/ نمایش سمفونی مردگان

سعید آقاخانی/ تهران/ نمایش بگذر از خودت

سعید زکی زاده/ هنر/ نمایش سرگذشت دردناک شان پالمر

سما حسین زاده/ سوره/ نمایش multiverse

سها آردم/ هنرهای زیبا - دانشگاه تهران/ نمایش ما عددی نیستیم

سهیل قناعتی/ دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکزی/نمایش گوسفند

سپیده فلاح فر/ تهران/ نمایش سوران

سپیده نظرعلیزاده/ سوره/ نمایشبداهه

سیاوش حیدری/ تربیت مدرس تهران/نمایش من جای دیگری ام. با من از جای دیگری حرف بزن

سیداحسان عرفانی/ تهران/نمایش درباره ماندن

سید احمد هاشمی/ تهران/نمایش فصل اول

سید محمدرضا مرتضوی/ تهران - مرکز هنر ومعماری/نمایش پاییز نگفته بود

سیدمحمد عابدی نسب/ دانشگاه تهران - پردیس هنرهای زیبا/نمایش لال بازی

سید محمد مهدی راستگوی حقی/ دامغان/ نمایش این خانه برق ندارد

سینا اریانیا/ تهران/ نمایش مرگ در میزند

شروین زرکلام/ دانشگاه تهران/ نمایش من و چند حیوان دیگر

شهرزاد نظرپور/ دانشگاه هنر/ نمایش آ مثله آ

صادق نویدپور/ تهران مرکز/ نمایش بله و نه

علی اکبری/ تربیت مدرس/ نمایش مچ بریده خر

علی حسین زاده/ آزاد (هنرومعماری) / نمایش ریورساید درایو

علیرضا اجلی/ تهران/ نمایش تراژدی لحظه‌ی حال: سفر اینانا به دوزخ

علیرضا کیانی/ دانشگاه تهران - هنرهای زیبا از این طرف که منم

علی محمدی/ دانشگاه تهران/ نمایش ماهیگیر و دیو خمره

علی کرسی زر/ سوره/ نمایش دندان آبی

غزاله مهربان یکتا/ هنرهای زیبا/ نمایش gensai گن سای (کاهش فاجعه)

فائزه خاتمی/ هنرهای زیبا/ نمایش آلیس

فاطمه ارجمندی نژاد/ سوره/ نمایش کلفت ها

فاطمه ارجمندی نژاد/ سوره/ کلفت ها

فاطمه زمانی مظفرآبادی/ دانشگاه تهران/ سیاهِ پرکلاغی(عروسکی)

فاطیما بهارمست/ دانشگاه تهران -دانشکده هنرهای زیبا/ من او را دوست داشتم

فرزین زینالی/ تهران/ کجایی؟

فرشته میرمرعشی/ دانشگاه هنر/ مصاحبه

فرهاد شفیع سلطانی/ تهران/ پرومته

لیلا خسروی/ سوره/ بانوی دریا

ماهان خورشیدی/ تهران/ محو (Far away)

مبین هداوند/ علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد۳۸ فاطمی/ دیگر مرا صدا نزن مادر

مجتبی قربانی/ آزاد هنر و معماری اسب های پشت پنجره

مجتبی واشیان/ دانشگاه هنر/ میس ژولی

مجید اکبری/ دانشگاه تهران/ احضار

محسن حق شناس/ تهران - هنرهای زیبا/ عامل چند اُم

محسن شاملو/ تهران/ مرگ در می زند

محمد ابدی نقش/ هنر دامغان/ قمارباز

محمدجواد سجادی/ دانشگاه هنر و معماری تهران مرکز/ زندگی من و موریس

محمدحسبن اثنی عشری/ هنر/ اتاق

محمدحسین سپنج/ دانشکده ی هنر و معماری واحد تهران مرکز/ فقر سر می زند

محمدحسین معارف/ دانشگاه هنر-دانشکده سینما تئاتر/ سانچو

محمدحسین پورابولی/ هنر/ اخرین رقص

محمد حق شناس مبشر/ علمی کاربردی/ زنگ جنگ

محمدرضا طاهرنژاد/ دانشگاه/ پیک نیک در میدان جنگ

محمد صادق/ نبی اکرم (ص) / تعطیلات

محمدصادق قمی محمدیه/ هنرهای زیبا تهران دیگ های پُر خالی

محمد عطوفی/ تهران/ کله ها

محمدعلی نصیری پور/ تهران/ تخت

محمد مهدی رستمی/دانشگاه تهران/ نمایش منهای دو

محمدنویدمعمارکرمانی/ هنرهای زیبا/نمایش اودیپوس

مرتضا سلطان محمدی/ پردیس هنرهای زیبا/ نمایش تو چجوری رفتی اون بالا؟

مرتضی فرهادنیا/ آزاد هنر ومعماری تهران مرکز/ نمایش نقص

مرتضی محمدی/دانشگاه تهران/ نمایش سویساید نوت

مرضیه فیلی حقیقی/ هنر/ نمایش مراسم قطع دست در اسپوکن

مریم فراهانی پارسا/ هنرهای زیبای دانشگاه تهران/ نمایش هملت، شاهد دانمارک

مسعود صفری/ هنرهای زیبا دانشگاه تهران/نمایش مالی سویینی

مصطفی امیری/تهران/ نمایش سیزده و هشت دهم میلیارد سال نوری بعد

مصطفی زارعی/ هنر و معماری واحد تهران مرکزی/ نمایش سرماخوردگی

معین حشمتیان/ هنر معماری تهران مرکز/ نمایش اوردوز

ملیحه حاتمیان/ آزاد/ نمایش باغ وحش شیشه ای

مهتاب شیرانی/ تهران/ نمایش بوردا

مهدی ارشدی برندق/ هنر/نمایش سه مرد و یکی

مهدی مشهدی کاظمی/ هنر و معماری/ نمایش ماشینیست

مهدی ملکی علیایی/ دانشکده هنر و معماری تهران مرکز/ نمایش قاراش میش

مهدی موسی خانی/ سوره/ نمایش کابوس دلقک

مهرداد یاری/ هنر/نمایش بیا بریم تو دل شب پر ستاره

میثم شریفیان/ دانشگاه تهران/ نمایش میز شماره یک

میثم فرهمندیان/ هنرهای زیبا/ نمایش اشی مشی

میلاد رضایی/ هنر تهران/ نمایش سفر به ژاپن

نازنین بهرامی یاراحمدی/ هنرهای زیبا دانشگاه تهران/ نمایش بازی همگانی

نسیم اسدپور/ هنر/ نمایش بداهه گویی

نیما هاشمی سرشت/ سوره/ نمایش وحشت آباد

نگار صحرانورد/ هنر تهران/ نمایش کمدی سیاه

وحید رحیمی/ تهران_پردیس هنرهای زیبا/ نمایش شب هزار و یکم

پدرام معصومی/ دانشگاه هنر/ نمایش عشق دست و پایی

پریسا عروجی/ تهران/ نمایش دار و داد

پویا عاقلی زاده/ هنر/ نمایش ناگهان، تابستان گذشته

پویان پرهیزکاری/ دانشگاه آزاد تهران مرکز/ نمایش خشم شدید فیلیپ هوتس

کاظم زراعتی/ دانشگاه دامغان/ نمایش مکبث ما

کیمیا خطیب زاده/ دانشگاه تهران/ نمایش تاریکی همچون دریا

کیهان اردبیلی/ پردیس هنرهای زیبا/ نمایش پلی بوی

کیوان اقبالی/ علمی کاربردی/ نمایش به دنبال قهرمان

یاور دره زمی/ هنر و معماری تهران مرکز/ نمایش شام آخر

امكان گفتگو و مشاوره با هیات بازخوان در روز جمعه مورخ ۱۳ آذر فراهم بوده و متقاضیانی كه نامشان در لیست وجود دارند می توانند از طریق سایت جشنواره ثبت نام خود را انجام دهند.

شانزدهمین جشنواره تئاتر تجربه اول تا هفتم اسفندماه به دبیری سعید زارع برگزار می شود.