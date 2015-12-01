به گزارش خبرنگار مهر، حسین وثوقی ایرانی عصر سهشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه با اذعان به اینکه رتبه بهبود فضای کسب کار در کشور از ۱۵۲ به ۱۳۰ و در وضعیت فعلی به ۱۱۸ رسیده، تأکید کرد: با اینوجود فضای کسبوکار مطلوب نیست.
وی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی و تجربه عمیقترین و بیسابقهترین دوران رکود در کشور ادامه داد: بهتبع این مشکلات در شرایط اقتصادی استان تأثیرگذار بوده و امروز مشکلات دیگری ازجمله بیکاری، پروژههای نیمهتمام، بدهی دولت به پیمانکاران و سهم ۸۰ درصدی دولت در پروژههای عمرانی از آن حاصلشده است.
دبیر کل اتاق بازرگانی استان به تأکید به اینکه سازوکارهای توسعه اقتصادی دیگر برای دوران پسا تحریم نمیتواند پاسخگو باشد، اضافه کرد: باید شیوههای گذشته تغییر کند و ازجمله اینکه شیوه درآمدزایی و وابستگی به درآمد نفتی بهکل تغییر یابد.
وثوقی ایرانی بابیان اینکه بررسی وضعیت فعلی نشان میدهد سازوکار توسعه استان عقلانیت است، ادامه داد: درعینحال باید از علم، فناوری و خلاقیت استفاده کنیم و در غیر این صورت نمیتوانیم با وابستگی به درآمد نفت به سمت توسعه گام برداریم.
وی بابیان اینکه این اولویت موجب توجه ویژه دولت به پارکهای علم و فناوری استانها و شرکتهای دانشبنیان شده است، سهم حمایتی اتاقهای بازرگانی را نیز قابلتوجه دانست و بهضرورت آن تأکید کرد.
دبیر کل اتاق بازرگانی استان با اشاره به برگزاری جلسات مشترک با مدیران پارک علم و فناوری و اتاق بازرگانی استان اضافه کرد: در هفته پژوهش و همزمان با نمایشگاه علم و فناوری استان تفاهمنامه همکاری مابین این دو نهاد اجرایی منعقد میشود.
به گفته وثوقی ایرانی بر اساس این تفاهمنامه اتاق بازرگانی استان در نظر دارد در سه محور از پارک و شرکتهای دانشبنیان حمایت کند؛ محورهایی که با بررسی ضعفها و خلأهای این حوزه و رصد امکانات انتخاب شده است.
وی محور اول را بهبود فضای کسبوکار دانست و با تأکید به اینکه علیرغم حمایت مالی بنگاههای مالی فضای فعالیت شرکتهای دانشبنیان فراهم نیست، بیان کرد: در مقایسه با منابع انسانی و زیرزمینی که کشور دارد رتبه فعلی کسبوکار مطلوب نیست و در خود استان نیز وضع مطلوبی نداریم.
وی مأموریت اتاق در این راستا را بهبود فضای کسبوکار دانست و محور دوم حمایت را تجاریسازی ایدههای دانشبنیان برشمرد.
دبیر کل اتاق بازرگانی استان معتقد است نهایت موفقیت یک شرکت دانشبنیان تجاریسازی ایدهها است و اگر در این راستا موفق عمل کند میتواند شاهد تحقق رسالت خود باشد.
وی بابیان اینکه در فرصت نمایشگاه علم و فناوری سمینار و کارگاههای آموزشی در این رابطه برگزار خواهد شد، تصریح کرد: در راستای تجاریسازی ایدهها به دلیل اینکه اتاق نماینده بخش خصوصی است میتواند نقش ایفا کند.
وی محور سوم حمایت را جذب سرمایهگذار دانست و تأکید کرد: باید بتوان زمینه جذب سرمایهگذار و زمینه فعالیت بهینه سرمایهگذاران را فراهم ساخت و در این راستا اتاق بازرگانی میتواند با شناسایی و معرفی سرمایهگذاران به شرکتهای دانشبنیان نقش ایفا کند.
نظر شما