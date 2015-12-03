حجت الاسلام حسین علوی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کنگره آیت الله علی اکبر قرشی، این مفسر قرآن و نویسنده پرکار اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ در قم برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: فرصت دریافت مقاله برای علاقمندان پیش از این تا دی‌ماه اعلام شده بود که بر اساس تصمیم اعضای ستاد کنگره به اسفندماه موکول شده است.

علوی مهر اظهار داشت: آیت الله قرشی صاحب چندین اثر گران‌قدر در زمینه‌های مختلف دینی و قرآنی از جمله تفسیر «احسن الحدیث» است که آن را در ۱۲ جلد به نگارش در آورده است همچنین «قاموس القرآن» نیز از آثار او محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: «مفردات مربوط به نهج‌البلاغه» و «معجم الفاظ صحیح» از دیگر کتب آیت الله قرشی به شمار می‌روند.

رئیس انجمن قرآن پژوهی حوزه اضافه کرد: تاکنون تعداد محدودی مقاله به همایش ارسال شده است و تعدادی را هم به محققان سفارش خواهیم داد که در فرصت باقیمانده به دبیرخانه همایش ارسال خواهد شد.

وی از همکاری برخی نهادها مانند دانشگاه علوم و معارف قرآن، مرکز تخصصی تفسیر، معاونت پژوهش حوزه و دفتر تبلیغات اسلامی و ... در برپایی این کنگره خبر داد و تأکید کرد: این کنگره در راستای تجلیل از علمایی است که عمر گران‌قدر خود را در راستای ترویج کتاب الهی به کار گرفته‌اند.