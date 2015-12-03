به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس حجت الاسلام سید محمدباقر عبادی در جمع مردم روستاهای القور و حومه که در محل هیأت صاحب الزمانی روستای القور برگزار شد، اظهارداشت: مهم‌ترین پیام اربعین و حضور میلیونی زائر در کربلا وحدت، همبستگی اسلامی، شکست توطئه های تروریستی و استعماری در کشورهای مسلمان است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه برگزاری جلسات مذهبی مهم‌ترین سنگر در برابر نفوذ فرهنگی دشمن است، تأکید کرد: باید هوشیار باشیم که سبک‌های جدید زندگی فرهنگ عاشورایی را از ما نگیرد.

وی در ادامه فرهنگ حسینی را از جمله شاخص‌های اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: فرهنگ عاشورایی ملت ایران سبب شده است تا انقلاب اسلامی در طول این ۳۶ سال در ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفت های قابل ملاحظه ای‌ بدست آورد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات خانه ملت مهم‌ترین مسأله کشور را فرهنگ دانست و تأکید کرد: با توجه به اینکه پیشرفت‌های زیادی که در حضورهای مختلف در انقلاب داشته‌ایم، اما در حوزه فرهنگی و فرهنگسازی هنوز به اهداف مد نظر نرسیده‌ایم.

وی توجه به سبک زندگی اسلامی که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند را حائز اهمیت دانست و بیان داشت: وقتی در سطح جامعه و رسانه‌ها شاهد بروز اختلاس‌های میلیاردی و یا آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی هستیم، مهم‌ترین علت آن فاصله گرفتن از سبک زندگی اسلامی است.

امام جمعه موقت بیرجند در ادامه افزود: در سبک زندگی اسلامی بر رعایت نظم، برنامه ریزی، قانون‌مداری، قوانین مدنی و تربیت نیروی انسانی اشاره شده است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی مردم روستاهای خراسان جنوبی افرادی متدین، مذهبی و با فرهنگی هستند، اظهارداشت: این استان مهد پرورش علمای بزرگ علمی از جمله پنج پدر علمی کشور، آیت الله ته‌امی، آیت الله محمدباقر گازاری و نخبگان بزرگی دیگر است.

وی افزود: خراسان جنوبی با توجه به پهناور بودن و از طرفی مرز گسترده با کشور افغانستان بالاترین ضریب امنیتی در بین سایر استان‌های کشور دارا است که این نشأت گرفته از نوع باور و اعتقادات مردم است.

وی در ادامه فرهنگ، تدین، روحیه انقلابی و نیروی انسانی را از شاخص‌های خراسان جنوبی عنوان کرد، یادآور شد: امروز نفوذ فرهنگی و تغییر سبک زندگی مردم یکی از جمله تهدیدات فرهنگی دشمن علیه کشور و ملت ایران است.

حجت الاسلام عبادی به آمار بالای طلاق در استان طی سالهای اخیر اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه ما از فرهنگ نابی برخوردار هستیم اما شبکه های ماهواره ای و سبک‌های جدید غربی سبب شده تا بنیان خانواده‌ها فرو بریزد و مشکلات اجتماعی را برای استان و کشور ایجاد کند.

وی تأکید کرد: جوانان ما بدانند که آمریکا و غرب بدنبال نفوذ و ضربه زدن به کشور است.

وی در ادامه افزود: خیلی از مشکلات از جمله فسادهای اقتصادی، اجتماعی و دیگر موارد ریشه در فرهنگ دارد.

سخت گیری‌های منابع طبیعی در استان خراسان جنوبی روند مهاجرت روستائیان را افزایش می‌دهد

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت یاد شهیدان حسین بوری و هوشیار از توابع روستای القور اظهارداشت: شهدا در هر منطقه و روستایی که حضور دارند مایه خیر و برکت و نورانیت هستند.

وی در پاسخ به گلایه اهالی روستا از منابع طبیعی، گفت: تقریبا اکثر روستاهای حوزه انتخابیه و استان مشکلات منابع طبیعی وجود دارد و در دیداری که مخصوص موضوع منابع طبیعی و اراضی کشاورزی با آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی داشته‌ام این مشکلات مطرح شد و وی بعد از شنیدن موارد متأثر شد و دستورات لازم به مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور بررسی صادر کردند.

حجت الاسلام عبادی همچنین از بررسی مشکلات و درخواست‌های مردم از منابع طبیعی در کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داد و اظهارداشت: قانون منابع طبیعی در کمیسیون کشاورزی مورد بررسی مجدد در بخش‌های مختلف قرار گرفت و طرحی آماده شد و قراراست در صحن علنی مجلس به بررسی گذاشته شود.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار داریم حداکثر مساعدت به منظور درخواست‌های مردم از منابع طبیعی صورت بگیرد، تصریح کرد: قانون منابع طبیعی برای شهرها و استان‌های شمالی و یا دیگر مناطق کشور می‌تواند جلو زمین خواری و یا مسائل از این قبیل را بگیرد، ولی در استانی که خشکسالی ۱۷ ساله و از طرفی نیز بیابانی است نباید از سوی اداره منابع طبیعی و امور اراضی سخت‌گیری صورت بگیرد، چون شاهد مهاجرت مردم روستاها به شهر خواهیم بود.

وی با اشاره به اهمیت افزایش اعتبارات عمرانی و ملی استان خراسان جنوبی، بیان کرد: در سال گذشته از محل اعتبارات ماده ۱۸۰ که با نظر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی توزیع می‌شود، اعتبار مناسبی به راه‌های روستایی، سنگ فرش معابر روستایی و حوزه آبرسانی تخصیص یافت.

حجت الاسلام عبادی در پایان تأکید کرد: گازرسانی به روستاهایی که در نزدیکی خط گاز وجود دارد یکی از درخواست‌های مردم روستاهای حوزه انتخابیه است که امیدواریم مسئولان ذیربط در این زمینه تلاش‌ها و اقدامات لازم را انجام دهند.