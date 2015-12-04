  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۱۹

جین پینگ خبر داد:

سرمایه گذاری ۶۰ میلیارد دلاری چین در آفریقا

سرمایه گذاری ۶۰ میلیارد دلاری چین در آفریقا

رئیس جمهور چین از اقدام کشورش برای ایجاد صندوقی به ارزش ۶۰ میلیارد دلار برای توسعه آفریقا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «شی جین پینگ» که در مجمع همکاری چین و آفریقا درشهر ژوهانسبورگ، پایتخت آفریقای جنوبی، سخن می گفت،‌ اضافه کرد که پکن می خواهد روابط برابر حقوقی با کشورهای آفریقایی ایجاد کند.

رئیس جمهوری چین همچنین گفت که مبلغ ۶۰ میلیارد دلار برای ۱۰ طرح توسعه در آفریقا هزینه خواهد شد.

این طرح ها شامل احداث کارخانه ها برای صادرات،‌ جاده ، ‌راه آهن و بنادر می شوند.

چین بزرگترین شریک تجاری آفریقا بوده و در پی همکاری با کشورهای آفریقایی از جمله کامرون، گینه استوایی، سودان و جمهوری دموکراتیک کنگو در زمینه کشاورزی، بهداشت و سلامت و پروژه های زیرساختی است.

کد مطلب 2991087
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها