سرمایه گذاری ۶۰ میلیارد دلاری چین در آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «شی جین پینگ» که در مجمع همکاری چین و آفریقا درشهر ژوهانسبورگ، پایتخت آفریقای جنوبی، سخن می گفت،‌ اضافه کرد که پکن می خواهد روابط برابر حقوقی با کشورهای آفریقایی ایجاد کند.

رئیس جمهوری چین همچنین گفت که مبلغ ۶۰ میلیارد دلار برای ۱۰ طرح توسعه در آفریقا هزینه خواهد شد.

این طرح ها شامل احداث کارخانه ها برای صادرات،‌ جاده ، ‌راه آهن و بنادر می شوند.

چین بزرگترین شریک تجاری آفریقا بوده و در پی همکاری با کشورهای آفریقایی از جمله کامرون، گینه استوایی، سودان و جمهوری دموکراتیک کنگو در زمینه کشاورزی، بهداشت و سلامت و پروژه های زیرساختی است.