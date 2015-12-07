۱۵۰۰ پرونده درزمینهٔ تصرف اراضی کشاورزی در همدان موجود است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رشیدی ظهر دوشنبه در کارگروه امور اقتصادی و تولیدی بخش کشاورزی همدان بابیان اینکه تاکنون اقدامی برای برخورد با متخلفان صورت نگرفته است، بیان کرد: اگرچه برخوردی با متخلفان صورت نگرفته اما این به معنای فراموش‌شدن متخلفان نیست.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان درباره تغییر کاربری اراضی کشاورزی اظهار کرد: امسال تغییر کاربری چندانی در شهرستان رخ نداده است و مقررشده دست جهاد کشاورزی در مورد اهمال گران قانون باز باشد تا جهاد کشاورزی ابتدا اقدام به تخریب و سپس فرد خاطی را به دادگاه برای مجازات معرفی کند.

وی افزود: نخستین مرجع صدور مجوز در تغییر کاربری در محدوده خارج از شهر و روستا بر عهده جهاد کشاورزی است و افراد دیگری مجاز به دادن مجوز نیستند.

رشیدی در خصوص احداث و تغییر کاربری باغات عنوان کرد: زمین کمتر از یک‌هزار و ۵۰۰ متر باغ محسوب نمی‌شود و اگر زمینی بیشتر از این باشد باید به ازای هر یک هزار متر ۶۰ درخت بیش از سه سال عمر داشته باشد.

وی در ادامه بابیان اینکه همدان سردخانه‌های خوبی برای نگهداری سیب‌زمینی دارد، ادامه داد: سردخانه‌ها توانایی نگهداری سیب‌زمینی موردنیاز برای استان رادارند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان بابیان اینکه خرید تضمینی سیب‌زمینی تنها برای استان‌های همدان، کرمانشاه، کردستان و زنجان است، عنوان کرد: سیب‌زمینی موردنیاز کشور در انبارهای این استان‌ها نگهداری می‌شود.

آمار اراضی آبی شهرستان همدان روبه کاهش است

رشیدی همچنین بابیان اینکه آمار اراضی آبی شهرستان همدان روبه کاهش است، بیان کرد: ۳۰ هزار هکتار اراضی آبی در شهرستان همدان وجود دارد که این تعداد شامل مزارع و باغ‌ها می‌شود.

وی بابیان اینکه بیش از ۱۵ هزار هکتار اراضی شهرستان همدان تحت پوشش آبیاری مکانیزه هستند، افزود: عمر تأسیسات آبیاری تعدادی از این مزارع به پایان رسیده است.

رشیدی بابیان اینکه اعتبارات تخصیص‌یافته در بحث مکانیزه کردن سیستم آبیاری هرساله کاهش پیدا می‌کند، عنوان کرد: شش میلیارد تومان اعتبار با بهره ۱۸ درصد برای مکانیزه کردن مزارع اختصاص داده‌شده که تاکنون دو میلیارد آن جذب‌شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان بابیان اینکه به‌روز کردن تأسیسات مزارع نیازمند تمهیدات لازم است، ادامه داد: به‌روز کردن تأسیسات در مزارع یک سرمایه برای شهرستان محسوب می‌شود.

رشیدی بابیان اینکه در سال‌های اخیر تعدادی از شرکت‌ها به تولید کودهای بیولوژیک گرایش پیداکرده‌اند، عنوان کرد: تعداد زیادی از شرکت‌ها برای تولید کودهای بیولوژیک مجوز دریافت کرده‌اند.

وی بابیان اینکه تعدادی از شرکت‌ها با برچسب‌های تقلبی اقدام به ارائه کودهای تقلبی می‌کنند، بیان کرد: کشاورزان باید در این زمینه هوشیار باشند.

مدیر جهاد کشاورزی همدان بابیان اینکه کشاورزان باید کودهای موردنیاز را از مراکز دارای مجوز خریداری کنند، گفت: با شرکت‌هایی که با برچسب تقلبی اقدام به تولید کود کرده‌اند برخورد خواهد شد.