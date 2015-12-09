مسکو مخالف برگزاری نشست صلح سوریه در «نیویورک» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «ویتالی چورکین» نماینده روسیه در سازمان ملل متحد برگزاری نشست بین المللی صلح سوریه را که قرار است در تاریخ ۱۸ دسامبر (۱۰ روز دیگر) در نیویورک برگزار شود، زودهنگام توصیف کرد.

وی در این باره گفت: به عقیده مسکو، اگر قرار است نشست در آینده ای بسیار نزدیک برگزار شود پس باید به منظور تداوم روند مذاکرات و با هدف فاصله گرفتن از جو متشنج نیویورک، در شهر «وین» کشور اتریش برگزار شود.

چورکین ادامه داد: برگزاری نشست ها یکی پس از دیگری آن هم بدون آنکه توافقی حاصل شود، ممکن است به روند مذاکرات وین آسیب برساند.

دور اول و دوم مذاکرات وین با موضوع صلح سوریه به ترتیب در ماه های اکتبر و نوامبر سال میلادی جاری (۲۰۱۵) برگزار شد.

به گفته چورکین، هدف تعیین شده در نشست وین ۲ مبنی بر تهیه لیستی از معارضین سوری که مناسب حضور در پای میز مذاکره باشند، تحقق نیافته است.

لازم به یادآوری است که دیروز سه شنبه، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا پیشنها داد که مذاکرات بین المللی صلح سوریه در تاریخ ۱۸دسامبر در نیویورک برگزار شود و اضافه کرد که تحقق این امر به نتیجه نشست معارضین سوری بستگی دارد که قرار است در روز های چهارشنبه و پنجشنبه این هفته در «ریاض» پایتخت عربستان سعودی برگزار شود. «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد از این پیشنهاد استقبال کرده است.