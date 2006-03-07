گالري شقاقي ميزبان 26 اثر اكرليك روي بوم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در نمايشگاه انفرادي مژگان نيكبخت سيزده اثر در قطع كوچك و سيزده اثر در ابعاد بزرگ در سبك‌هاي آبستره و اكسپرسيو در معرض تماشاي مخاطبان گذاشته شده بود.

نيكبخت درباره آثار خود مي گويد: "اين آثار تماما ذهني و برگرفته از عكس هايي است كه در باكو و آذربايجان از طرح گليم ها و فرش ها ديده ام. در واقع نوعي كلاژ در به تصوير كشيدن اين آثار به كار رفته است."

اين هنرمند كه مدرس دانشگاه هنر نيز هست در توضيح بيشتر آثار خود افزود: "من در اين نمايشگاه تم هاي مختلفي را براي آثارم انتخاب كرده ام. مي توان گفت آثار من به نوعي الهام گرفته از معماري دوره صفويه نيز هست. طبيعت در تابلوهاي من آبستره شده است. رنگ هاي قرمز و سبز بيش از هر رنگ ديگر به چشم مخاطب مي آيند و رنگ هاي خاكستري و تيره در آثار به چشم نمي آيد."

در كنار آثار مژگان نيكبخت نيز يك فيلم به كارگرداني وي با عنوان "همچون كوچه اي بي انتها" در گالري شقاقي به نمايش درآمد. نمايشگاه آثار اين هنرمند به مدت يك هفته در گالري شقاقي ادامه داشت.