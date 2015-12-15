نشست «علم و رسانه» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه حسینیه ارشاد، سی و هفتمین نشست علمی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، به مناسبت هفته پژوهش، با عنوان «علم و رسانه» روز پنجشنبه ۲۶ آذر برگزار می شود.

در این نشست موضوعاتی چون نقش رسانه های علمی در ارتقای آگاهی جامعه، دانش عمومی و رسانه های علمی و رسانه های اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نشست مذکور از ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز پنجشنبه ۲۶ آذر در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد واقع در خیابان دکتر شریعتی برگزار می شود. در کنار این نشست نمایشگاهی از منابع موضوعی مرتبط نیز برپا خواهد شد.

حضور در این نشست برای عموم علاقه مندان آزاد است.