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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۰۶

در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد/

نشست «نظم و بی‌نظمی: داستان اطلاعات» برگزار می‌شود

نشست «نظم و بی‌نظمی: داستان اطلاعات» برگزار می‌شود

بیست و هشتمین نشست علمی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد با عنوان «نظم و بی‌نظمی: داستان اطلاعات» برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد این نشست را با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، برگزار خواهد کرد.

در این نشست ابتدا قسمت دوم فیلم نظم و بی نظمی به نام داستان اطلاعات در جهان به روایت جیم الخلیل، پخش شده و مهرناز خراسانچی، نورالله مرادی، ابراهیم عمرانی، یزدان منصوریان، مهدی زارع در قالب یک پنل تخصصی به نقد و بررسی این اثر خواهند پرداخت.

این برنامه روز پنجشنبه ۷ اسفند از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد واقع در خیابان دکتر شریعتی برگزار می شود.

حضور عموم علاقه مندان در این برنامه آزاد است.

کد مطلب 2502188

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