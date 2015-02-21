به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد این نشست را با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، برگزار خواهد کرد.
در این نشست ابتدا قسمت دوم فیلم نظم و بی نظمی به نام داستان اطلاعات در جهان به روایت جیم الخلیل، پخش شده و مهرناز خراسانچی، نورالله مرادی، ابراهیم عمرانی، یزدان منصوریان، مهدی زارع در قالب یک پنل تخصصی به نقد و بررسی این اثر خواهند پرداخت.
این برنامه روز پنجشنبه ۷ اسفند از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد واقع در خیابان دکتر شریعتی برگزار می شود.
حضور عموم علاقه مندان در این برنامه آزاد است.
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