به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد این نشست را با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، برگزار خواهد کرد.

در این نشست ابتدا قسمت دوم فیلم نظم و بی نظمی به نام داستان اطلاعات در جهان به روایت جیم الخلیل، پخش شده و مهرناز خراسانچی، نورالله مرادی، ابراهیم عمرانی، یزدان منصوریان، مهدی زارع در قالب یک پنل تخصصی به نقد و بررسی این اثر خواهند پرداخت.

این برنامه روز پنجشنبه ۷ اسفند از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد واقع در خیابان دکتر شریعتی برگزار می شود.

حضور عموم علاقه مندان در این برنامه آزاد است.