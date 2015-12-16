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۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۷

با توافق بر سر پرداخت غرامت به قربانیان؛

دولت کلمبیا و شورشیان فارک یک قدم به صلح نزدیک تر شدند

دولت کلمبیا و شورشیان فارک یک قدم به صلح نزدیک تر شدند

دولت کلمبیا و شورشیان فارک تصمیم گرفتند با احیاء حقوق قربانیان جنگ داخلی که نزدیک به پنج دهه طول کشیده، روند دستیابی به صلح پایدار را تسریع کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «خوان مانوئل سانتوس» رئیس جمهوری کلمبیا توافقی را که دیروز سه شنبه بین نیروهای دولتی و گروه شورشی فارک برای پرداخت غرامت به قربانیان ۵۰ سال جنگ داخلی حاصل شد، گامی بلند در جهت دستیابی به صلح پایدار توصیف کرد.

در توافق اخیر علاوه بر ارائه جرئیات سیستم قضائی که در آن به طور موقت به حل و فصل پرونده های جرایم جنگی پرداخته خواهد شد، طرفین بر سر چهار موضوع کلیدی به تفاهم رسیدند که عبارتند از: احیاء حقوق قربانیان، حل اختلافات ارضی، رعایت حق شورشیان به حضور در صحنه های سیاسی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر.

این توافق راهگشای مذاکرات بیشتر برای حصول توافق صلحی است که مهلت نهایی آن ۲۳ مارس سال میلادی آینده (۲۰۱۶) تعیین شده است.

در نهایت، ضمن ارائه طرحی مبنی بر عفو عمومی اغلب شورشیان فارک، طرفین تصمیم گرفتند تا پس از حصول صلح نهایی، دادگاه هایی برای محاکمه آنهایی که به ارتکاب جرایم جنگی متهم هستند، برگزار شود.

مذاکرات صلح کلمبیا از سه سال پیش با میانجی گری کشور کوبا برگزار شد و در ۱۸ ماه گذشته نیز تعداد ۶۰ نفر از قربانیان فارک به عنوان شاهد به «هاوانا» پایتخت کوبا رفتند تا با اظهارات خود به امر تصمیم گیری درباره مفاد توافق نهایی کمک کنند.  

کد مطلب 3001257
مریم خرمایی

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