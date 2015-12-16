نامزدهای نهایی جشنواره «نقد کتاب» در حوزه فلسفه معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، در دوازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب، ۴۰ مقاله در بخش فلسفه، کلام و عرفان به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که تاکنون داوری این آثار در دو مرحله انجام شده و ۲۶ مقاله راه‌یافته به مرحله نهایی این جشنواره مشخص شده‌اند.

مقالات نقد کتاب در حوزه فلسفه، کلام و عرفان شامل «از شمس­‌الدین‌کُشی تا ابن رُشد شیعی، بررسی کتاب شیعه‌شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی، حمید عطایی نظری»، «از هرمنوتیک عرفانی ابن‌عربی تا ساختارشکنی دریدا، مالک شجاعی جشوقانی»، «انسان، اجتماع و جهان در فلسفه کانت، محمدمهدی اردبیلی»، «بررسی یک ترجمه: ذهن درآمدی بر علوم شناختی، مهدی امیریان»، «بستن راه نقد: شباهتی میان دو سر یک طیف، سیدمحسن اسلامی اردکانی» و «تاریخ‌نگاری فلسفه و الاهیاتِ قرون میانه، حسن احمدی‌زاده» است.

همچنین مقاله‌های «تحلیل نظریه‌های علم دینی و آزمون الگوی حکمی- اجتهادی در تولید علوم انسانی، سیدمحمدتقی موحدابطحی»، «خاستگاه‌های فلسفه دین در ادیان ابراهیمی، بهنام اکبری»، «شرط بلاغ، قاسم کاکایی»، «فلسفه انتقادی تاریخ در ترازو، احمد لهراسبی»، «فلسفه تکنولوژی، تحلیلی کتابشناختی، مصطفی تقوی»، «فلسفه علم فقه در بوته نقد، محمد اسعدی» و «کانت و ما بعدالطبیعه زمان، مجید مرادی» از دیگر مقاله‌های راه‌یافته به مرحله دوم دوازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب در حوزه فلسفه، کلام و عرفان است.

از دیگر مقاله‌های راه‌یافته به مرحله دوم دوازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب در حوزه فلسفه، کلام و عرفان می‌توان به مقاله‌های «متن عرفانی، ترجمه طنز نگاهی به ترجمه التحصین، علی‌اکبر صفری»، «معرفی، نقد، و بررسی کتاب فرهنگ فلسفه دکارت، سیدمصطفی شهرآیینی»، «مقایسه دو ترجمه کتاب اقتدا به محمّد، سعید کریمی»، «میراث روزنتال به زبان فارسی و صنعت ترجمه، یونس کرامتی»، «میراث معرفت‌شناسان مسلمان، قاسم اخوان» و«نقد مخرب و نقد سازنده: پاسخی به شرط بلاغ، سعید رحیمیان» اشاره کرد.

مقاله‌های «نقد و بررسی کتاب رویکرد استاد مطهری به علم و دین، عبدالرزاق حسامی‌فر»، «نقد و بررسی کتاب مقدمه‌ای بر فلسفه قرون وسطی، عبدالله غلامرضا کاشی»، «نقد و بررسی کتاب هیدگر، از طریق پدیدارشناسی به سوی تفکر، محمدجواد صافیان»، «نقدی بر «حلاج» نوشته علی اکبر ولایتی و حسین علیزاده، «نقدی بر کتاب کلام شیعه، کلام معتزله: پژوهشی مقایسه‌ای بر مبنای متون قرن‌های چهارم و پنجم، مهرداد میریان‌فر» و«نگاه طبیعی به عرفان نقد و بررسی کتاب عرفان و فلسفه، سیّدحسین حسینی» و «نگاه عالمانه باورینگ به(سنت تستری)، هاجر خاتون قدمی جویباری» نیز به مرحله دوم دوازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب در حوزه فلسفه، کلام و عرفان راه یافتند.

نتایج نهایی دوازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب در هفته پایانی آذرماه مشخص می‌شود و در مراسم اختتامیه از برگزیدگان و مقالات شایسته قدردانی، تجلیل به عمل می‌آید.