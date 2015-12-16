بیانیه استاندار و امام جمعه قزوین در سالروز سفر رهبری صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین و فریدون همتی استاندارقزوین به مناسبت سالروز سفرتاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان بیانیه مشترکی صادر کردند که متن آن بدین شرح است: ۲۵ آذر ماه سالروز سفر پرخیر و برکت رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) به استان قزوین در سال ۸۲ را باید حقیقتا یک روزبه یادماندنی و سرنوشت ساز در تاریخ پرفراز و نشیب مردم دیار دارالمومنین قزوین در دوران پس از انقلاب اسلامی به حساب آورد.

بدون تردید این سفر ارزشمند وخاطره انگیز، آثار معنوی و مادی فراوانی برای استان به همراه داشت که تقویت وحدت و همدلی، انسجام ویکپارچگی، تقدم منافع دینی و ملی بر منافع حزبی و جناحی، پاسداشت و اعتلای مودت و برادری اسلامی، همکاری و تعامل بین گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی، مشارکت فعالانه در جهت ساختن استانی پیشرفته و برخوردار از عدالت از جمله درس ها، دغدغه ها و دستاوردهای معنوی و اخلاقی سفر معظم له در شرایط امروز جامعه است و در کنار آن اجرا و بهره برداری از ۳۶۴ پروژه در سرفصل ها و بخش های مختلف با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان از جمله برکات و ثمرات شیرین مادی و اجرایی این سفر به استان قزوین است.

در ادامه این بیانیه ضمن گرامیداشت سالروز این سفر تاریخی و به یاد ماندنی آمده است: ازعموم مدیران و مسئولان، گروهها و جریانهای سیاسی و اقشار مختلف مردم انتظارمی رود از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مد ظله العالی) بعنوان نقشه راه و چراغی در همه جهت گبیری ها، برنامه ها و فعالیت ها استفاده کرده و بهره برداری حداکثری را داشته باشند.