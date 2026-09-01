به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا، در پاسخ به تجاوز هوایی ارتش آمریکا به نقاطی در سیستان و بلوچستان و هرمزگان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ضربات کوبنده و شکننده ای را به دشمن زبون و شرور آمریکایی وارد خواهند نمود.

ارتش تروریست آمریکا هر چقدر اصرار بر شرارت در منطقه داشته باشد باید خسارات بیشتر و سنگین تری را تحمل نماید.

بارها اعلام نموده ایم و اراده کرده ایم تحت هیچ شرایطی از حقوق ملت قهرمان ایران کوتاه نخواهیم آمد و هزینه های سنگینی را بر دشمن آمریکایی تحمیل خواهیم نمود.