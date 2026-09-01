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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۵

ستادکل نیروهای مسلح: هزینه سنگینی بر دشمن آمریکایی تحمیل می‌کنیم

ستادکل نیروهای مسلح: هزینه سنگینی بر دشمن آمریکایی تحمیل می‌کنیم

ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کردند: بارها اعلام کرده‌ایم که به هیچ وجه از حقوق ملت قهرمان ایران کوتاه نخواهیم آمد و هزینه‌های سنگینی بر دشمن آمریکایی وارد می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا، در پاسخ به تجاوز هوایی ارتش آمریکا به نقاطی در سیستان و بلوچستان و هرمزگان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ضربات کوبنده و شکننده ای را به دشمن زبون و شرور آمریکایی وارد خواهند نمود.

ارتش تروریست آمریکا هر چقدر اصرار بر شرارت در منطقه داشته باشد باید خسارات بیشتر و سنگین تری را تحمل نماید.

بارها اعلام نموده ایم و اراده کرده ایم تحت هیچ شرایطی از حقوق ملت قهرمان ایران کوتاه نخواهیم آمد و هزینه های سنگینی را بر دشمن آمریکایی تحمیل خواهیم نمود.

کد مطلب 6934743

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    نظرات

    • ادم IR ۰۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      0 0
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      خدا قوت رزمندگان ایران اسلامی شیردلان بیشه ایران.دعاگوی شماهستم .

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