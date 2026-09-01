به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی‌زاده عصر امروز سه‌شنبه در آئین بهره‌برداری از پل عنافچه در شهرستان باوی که با حضور وزیر راه و شهرسازی، استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد، بیان کرد: از اهتمام ویژه وزارت راه و شهرسازی در پیگیری مطالبات زیرساختی خوزستان در دو سال اخیر قدردانی می کنم؛ در مراجعه های متعددی که برای پیگیری مشکلات مردم داشتیم، شخص وزیر راه و شهرسازی دستورات ویژه و صریحی برای تسریع در روند پروژه‌های عمرانی صادر کرد که این نگاه مثبت، جای تقدیر دارد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت پروژه‌های پل‌سازی در کاهش مشکلات تردد مردم در مناطق مختلف استان، تصریح کرد: پروژه‌های مهمی از جمله پل بندقیر در شرف اقدام است و در خصوص پل خسرج نیز با نظر مثبت وزیر و هماهنگی‌های صورت گرفته با ارتش جمهوری اسلامی ایران، پیگیری‌های لازم برای راه‌اندازی و استقرار این پل در حال انجام است.

وی با تأکید بر لزوم توجه به مناطق روستایی افزود: در حال حاضر مردم حمیدیه و بخش خسرج، شامل ۲۴ روستا، برای تردد روزانه ناچار به پیمودن ۶۰ کیلومتر مسیر اضافه هستند. بر اساس بازدیدی که امیر شفیعی فرمانده جنوب غرب آجا هفته گذشته از منطقه داشتند، قول مساعد برای انتقال و نصب پل موقت به این منطقه داده شده است که امیدواریم با تسریع در عملیات اجرایی، این گره ترافیکی باز شود.

موسوی زاده با اشاره به پروژه‌های دیگر از جمله پل دغاغله بر تداوم پیگیری‌ها برای تکمیل شبکه پل‌سازی در استان خوزستان تأکید کرد و از همکاری و حمایت‌های مستمر وزیر راه و شهرسازی در رفع موانع موجود قدردانی کرد.