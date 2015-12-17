روند برگزاری انتخابات در ۱۰۶۳ حوزه اصلی و فرعی انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پورعلیمطلق دبیر ستاد انتخابات کشور در اولین روز ثبتنام از داوطلبان پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در محل ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران گفت: امروز شاهد شروع ثبتنام از داوطلبان مجلس خبرگان رهبری بوده و با توجه به ترسیم راهبرد مشخص از سوی وزیر کشور توانستیم از روز تشکیل هیأتهای اجرایی در ۱۰۶۳ حوزه انتخابیه تقریباً ۹۹درصد مسائل را به خوبی حل کنیم.
وی با بیان اینکه تمام روندهای مربوط به انتخابات را به نحو احسن انجام داده ایم، با اشاره به آغاز ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان گفت: ۳۱ حوزه اصلی در مرکز استانها به علاوه ستاد انتخابات کشور تا روز چهارشنبه ۲ دیماه از داوطلبان مجلس خبرگان رهبری ثبتنام به عمل میآورند و از روز ۲۸ آذرماه تا روز جمعه ۴ دیماه ثبتنام از داوطلبان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را انجام خواهیم داد.
دبیر ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه ۲۰۷ حوزه اصلی و ۸۵۶ حوزه فرعی شهرستان و بخش و در مجموع ۱۰۶۳ حوزه اصلی و فرعی روند انتخابات را انجام میدهند، گفت: امیدواریم همچنان که در بحث تشکیل هیأتهای اجرایی برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری به خوبی و بدون دغدغه کارها را انجام دادیم برای انتخابات مجلس نیز بدون دغدغه هیأتهای اجرایی را با توجه به هماهنگی خوب صورت گرفته توسط رئیس ستاد انتخابات کشور و قائم مقام وزیر کشور با شورای نگهبان تشکیل دهیم.
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