به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء در مراسم فارغ التحصیلی و اعطای سردوشی به دانشجویان مرکز آموزش پدافند هوایی اراک گفت: وظیفه قرارگاه پدافند هوایی حراست مداوم و ۲۴ ساعته از کشور است.

وی در این مراسم با بیان اینکه نیروهای فرامنطقه‌ای در اطراف کشور ما قصد ایجاد ناامنی دارند، وظیفه قرارگاه پدافند هوایی را حراست مداوم و ۲۴ ساعته از کشور دانست و گفت: دشمن علی رغم ادعاهایش هیچگونه اشراف اطلاعاتی بر ما ندارد.

امیز اسماعیلی تصریح کرد: ما در زمینه امکانات و تجهیزات دفاعی هیچ نیازی به کشورهای دیگر نداریم و از خود کفایی لازم برخورداریم.

گفتنی است در این مراسم هدایا و سردوشی دانشجویان نمونه و نماینده دانشجویان جدید و قدیم توسط سرتیپ اسماعیلی اعطا شد.