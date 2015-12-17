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۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۰۲

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا:

دشمن هیچ‌گونه اشراف اطلاعاتی بر ما ندارد

دشمن هیچ‌گونه اشراف اطلاعاتی بر ما ندارد

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا با بیان اینکه نیروهای فرامنطقه‌ای در اطراف کشور ما قصد ایجاد ناامنی دارند، گفت: دشمن علیرغم ادعاهایش هیچگونه اشراف اطلاعاتی بر ما ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء در مراسم فارغ التحصیلی و اعطای سردوشی به دانشجویان مرکز آموزش پدافند هوایی اراک گفت: وظیفه قرارگاه پدافند هوایی حراست مداوم و ۲۴ ساعته از کشور است.

وی در این مراسم با بیان اینکه نیروهای فرامنطقه‌ای در اطراف کشور ما قصد ایجاد ناامنی دارند، وظیفه قرارگاه پدافند هوایی را حراست مداوم و ۲۴ ساعته از کشور دانست و گفت: دشمن علی رغم ادعاهایش هیچگونه اشراف اطلاعاتی بر ما ندارد.

امیز اسماعیلی تصریح کرد: ما در زمینه امکانات و تجهیزات دفاعی هیچ نیازی به کشورهای دیگر نداریم و از خود کفایی لازم برخورداریم.

گفتنی است در این مراسم هدایا و سردوشی دانشجویان نمونه و نماینده دانشجویان جدید و قدیم توسط سرتیپ اسماعیلی اعطا شد.

کد مطلب 3002470

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