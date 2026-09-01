سخنگوی ارتش: به زودی انتقام شرارت و تجاوز از دشمن گرفته خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اکرمی نیا در واکنش به تجاوز مجدد آمریکا به کشورمان، در صفحه شخصی خود نوشت:

«إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ؛ بی تردید به زودی انتقام شرارت و تجاوز، از دشمن گرفته خواهد شد. سریع، کوبنده و گسترده.»