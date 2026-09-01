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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰

سخنگوی ارتش: به زودی انتقام شرارت و تجاوز از دشمن گرفته خواهد شد

سخنگوی ارتش: به زودی انتقام شرارت و تجاوز از دشمن گرفته خواهد شد

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: به زودی انتقام شرارت و تجاوز از دشمن گرفته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اکرمی نیا در واکنش به تجاوز مجدد آمریکا به کشورمان، در صفحه شخصی خود نوشت:

«إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ؛ بی تردید به زودی انتقام شرارت و تجاوز، از دشمن گرفته خواهد شد. سریع، کوبنده و گسترده.»

کد مطلب 6934847

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