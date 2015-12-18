به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه مهریز در خطبه‌های امروز نمازجمعه این شهرستان با اشاره به کشتار شیعیان نیجریه اظهار داشت: دشمنان اسلام پروژه شیعه کشی را در منطقه به راه انداخته اند و از این طریق می خواهند خود را از ترس وجود شیعه و مسلمان در دنیا رها کنند.

حجت‌الاسلام علی برهان با بیان اینکه دشمنان اسلام، ابتدا داعش تروریست را که زاییده اسرائیل است، در منطقه علم کردند تا با اقدامات تروریستی که انجام می دهد، مردم جهان را به اسلام و شیعه بدبین کند و اکنون نیز به تحریک دولت‌ها برای سرکوب و کشتار شیعیان می پردازد.

وی خاطرنشان کرد: بعد از اینکه عربستان برای کشتار شیعیان یمن تحریک شد و آمریکا و دشمنان اسلام به اهداف خود دست یافتند، اکنون دولت نیجریه برای کشتار شیعیان این کشور تحریک شده و این کشتار بی رحمانه در واقع ادامه پروژه شیعه کشی دشمنان اسلام است.

برهان بر لزوم وحدت در جهان اسلام تاکید کرد و افزود: مسلمان در سراسر دنیا باید با یکدیگر به وحدت برسند و چهره اسلام واقعی را در دنیا به نمایش بگذارند تا دشمنان جرأت چنین جنایاتی را پیدا نکنند.

نیاز ضروری به وحدت در جامعه اسلامی

امام جمعه هرات در شهرستان خاتم نیز بر لزوم وحدت مسلمین تاکید کرد و گفت: امروز مسلمانان جهان با وجود اتفاقاتی که در کشورهای اسلامی در حال وقوع است، بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز دارند.

حجت الاسلام علی شیخ زاده بیان کرد: تا زمانی که وحدت در میان مسلمین و کشورهای اسلامی نباشد، شاهد کشتار مسلمانان به ویژه شیعیان در دنیا خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۲۷ آذرماه، روز وحدت حوزه و دانشگاه بیان کرد: این دو مرکز علمی باید در سراسر کشور راه شهید مفتح را ادامه دهند تا به پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه علم و دین برسند.

شیخ‌زاده با اشاره به اینکه در خاتم هم حوزه و هم دانشگاه هر دو فعال هستند، خواستار ارتباط بیشتر و وحدت میان فعالان در هر دو مرکز علمی شد.

دشمن در پی شکستن وحدت میان شیعه و سنی است

امام جمعه بهمن ابرکوه نیز در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: یکی از برنامه‏ های اصلی دشمنان برای منحرف کردن جریان بیداری ‏اسلامی از مسیر اصلی، شکستن وحدت اسلامی میان شیعه و سنی است.

حجت‌الاسلام علیزاده بیان کرد: در حال حاضر ایران‏ هراسی و شیعه‏ ستیزی اصلی‏ ترین استراتژی آمریکا در خاورمیانه است که برای رسیدن به این هدف، کشورهایی مانند ترکیه، قطر، عربستان و گروه‏ های وهابی و سلفی، ابزار اجرایی آمریکا هستند.

وی خاطرنشان کرد: بسیار تأسف‏ باراست ‏که حمله به رهبر شیعیان نیجریه و حسینیه بقیه الله که منجر به شهادت صدها تن و زخمی شدن شیخ ابراهیم زکزاکی شد، توسط ارتش و نظامیان که خود باید حافظ مال، جان و نوامیس ملت باشند، انجام شده است.

علیزاده همچنین با اشاره به آغاز فعالیت‌های انتخاباتی و ثبت نام کاندیداها اظهار داشت: هدف همه مسئولان و رسانه‌ها باید حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات باشد.