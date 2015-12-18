همکاری اطلاعاتی آلمان با سوریه در مبارزه با داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه بیلد چاپ آلمان، این همکاری در حالی صورت می‌گیرد که برلین براساس طرح صلح سوریه با ادامه حضور «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه در راس قدرت مخالف است.

در گزارش این روزنامه آلمانی به سفر منظم مقامات آژانس اطلاعات فدرال آلمان موسوم به بی‌ان‌دی به دمشق و گفتگو با همتایان سوری خود اشاره شده است.

روزنامه بیلد در ادامه گزارش خود آورده است، هدف از سفر مقامات بی‌ان‌دی به سوریه تبادل اطلاعات درباره تروریست‌های داعش و هماهنگی با دولت سوریه به منظور نجات خلبانان آلمانی در صورت سقوط احتمالی هواپیماهای ارتش این کشور است.

بیلد می‌نویسد، بی‌ان‌دی قصد دارد تا دفتر دائمی در دمشق دایر نماید و احتمال می‌رود محل استقرار آنها سفارت آلمان در دمشق که در حال حاضر تعطیل است، بشود.

قرار است دولت آلمان درباره این طرح در سال آتی تصمیم گیری نماید.

در همین حال وزیر دفاع آلمان هرگونه همکاری نظامیان آلمانی با دولت سوریه برای مبارزه با داعش را منتفی دانسته است.

دو هفته پیش پارلمان آلمان طرحی را تصویب کرد که براساس آن نیروی نظامی آلمان مجاز خواهد بود برای مبارزه با تروریست‌های داعش به سوریه اعزام شوند.

براساس این مجوز، شش فروند هواپیمای شناسایی تورنادو، یک ناوچه برای مراقبت از ناو هواپیمابر شارل دوگل فرانسه، یک فروند هواپیمای سوخت رسان به همراه هزار و 200 نظامی آلمانی برای جنگ با داعش اعزام خواهند شد.