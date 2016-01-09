سفر مجدد مقامات آلمانی به دمشق/احتمال بازگشایی سفارت در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، برلین در حالی در پی همکاری اطلاعاتی با دمشق است که سرویس اطلاعاتی آلمان (BND) تا سال ۲۰۱۱ روابط خوب و مستمری با نهادهای امنیتی سوریه داشت اما پس از شروع نا‌آرامی‌ها در سوریه این روابط قطع شد.

بنا به گزارش رسانه‌های آلمانی اما مناسبات میان نهادهای امنیتی دو کشور دوباره از سر گرفته شده است.

بر اساس گزارش‌ های رسانه‌‌ای که برای نخستین بار در روزنامه بیلد منتشر شده ماموران سرویس اطلاعاتی آلمان چندی است که دیدارهای مستمری با ماموران امنیتی دولت سوریه در دمشق دارند. گفته می‌شود که موضوع اصلی این دیدارها تبادل اطلاعات درباره گروه تروریستی داعش بوده است.

در این گزارش‌ ها آمده است که احتمالاً سرویس اطلاعاتی آلمان مایل به باز نگهداشتن راه‌ های مراوده با حکومت سوریه است تا در صورت نیاز بتواند در سوریه فعالیت عملی داشته باشد. برای مثال در صورت سرنگونی جنگنده‌های آلمان بر فراز خاک سوریه مناسبات نهادهای امنیتی می‌تواند برای آلمان بسیار مهم و ضروری باشد.

سرویس اطلاعاتی آلمان طبق روال معمول هیچ واکنشی نسبت به این گزارش‌ ها نشان نداده است. «کریستیانه ویرتس» سخنگوی دولت آلمان نیز از هر گونه اظهار نظر پیرامون جزییات روابط نهادهای امنیتی دو کشور خودداری کرد.

به نوشته دویچه وله، قرار است که سرویس اطلاعاتی آلمان مرکزی در دمشق باز کند. این دفتر یا مرکز می‌تواند احتمالاً در محل سفارت آلمان در دمشق باشد. آلمان سفارت خود را از سال ۲۰۱۲ تا کنون در دمشق تعطیل کرده است. دولت آلمان قرار است که در مورد بازگشایی احتمالی سفارت خود در سوریه در سال ۲۰۱۶ تصمیم بگیرد.