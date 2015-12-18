ثبت ‌نام ۳ نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی شامگاه جمعه بعداز پایان دومین روز ثبت نام کاندیداهای مجلس خبرگان در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: در روز اول ثبت نام آیت الله حاجی زاده امام جمعه اهر و نیز آیت الله پورمحمدی امام جمعه مراغه با حضور در فرمانداری تبریز در انتخابات اسفند ماه مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند.

وی سپس گفت: در روز دوم نیز تنها یک نفر و آن هم حجت الاسلام محمد فیض سرابی باحضور در ستاد مرکزی انتخابات در حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی ثبت نام کرد.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه تاکنون سه نفر از این استان داوطلب ورود به مجلس خبرگان شده اند، ابراز داشت: ثبت ‌نام از داوطلبان مجلس خبرگان تا روز چهارشنبه دوم دی ماه ادامه دارد که داوطلبان حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی می ‌توانند با مراجعه به فرمانداری تبریز و یا ستاد مرکزی انتخابات ثبت ‌نام کنند.

وی سپس از آغاز ثبت ‌نام داوطلبان نمایندگی در مجلس شورای اسلامی از فردا شنبه خبر داد.