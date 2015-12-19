اطلاعات هواشناسی نقش مهمی در دکترین نظام نوین توسعه کشاورزی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبری عصر شنبه در جلسه هماندیشی هواشناسی مازندران با چند تن از کشاورزان پیشرو گفت: اساس کشاورزی رویدادههای آبوهوای و هواشناسی است و اگر اطلاعات هواشناسی بهموقع به کشاورزان نرسد ما دچار خسارتهای جبرانناپذیری خواهیم شد.
وی اظهار داشت: در خانه کشاورز استان ارتباط خوبی با هواشناسی داریم و در شورای راهبردی خانه کشاورز که در تهران با حضور دستگاههای مختلف برگزار شد، هواشناسی مازندران در بین ۳۱ استان بهترین و نمونه شناختهشده که با دقت فراوان و بهموقع اطلاعرسانی میکند و با توجه به امکاناتی که این عزیزان دارند کاری فراتر از آن را ای انجام میدهند.
احمد عالی مدیرعامل اتحادیه زراعت کاران استان مازندران آماری از سطح کشت مکانیزه محصولات کشاورزی در استان ارائه کرد و گفت: با افزایش سطح کشت مکانیزه ما میزان تولید در سطح افزایش مییابد که درکشت مکانیزه یکی از مهمترین عامل کاهش قیمت تمامشده محصول اطلاعات هواشناسی است.
وی بیان داشت: بحث هواشناسی برای کشاورزان بهخصوص درکشت مکانیزه از اهمیت بالای برخوردار است و کشاورزان باید با علم روز هواشناسی کشاورزی آشنا باشیم.
وی عنوان کرد: خوشبختانه با همکاری که اداره کل هواشناسی مازندران با ما داشتند حلقه مفقوده ارتباط مستقیم هواشناسی با کشاورزان از طریق تهک کشاورزی برقرار شد که با همکاری اداره کل هواشناسی مازندران در حال گسترش این ارتباط و افزایش کاربران نهایی هستیم.
نوربخش داداشی مدیرکل هواشناسی استان مازندران گفت: در راستای برنامههای کلان سازمان هواشناسی که توسط ریاست سازمان به هواشناسی استانها ابلاغ شد توسعه هواشناسی کاربردی در بخشهای مختلف و ارتباط مستقیم با کاربران نهائی این بخشها در دستور کار قرار گرفت که اولین حوزهای که بهطور کاربردی هواشناسی به آن ورود پیدا کرد در بخش کشاورزی بود.
وی بیان داشت: پیشبینیهای هواشناسی نقش بسیار مهمی در کشاورزی ایفا میکند و هواشناسی هم با علم بر ضرورت این موضوع سامانه تهک کشاورزی را راهاندازی کرد که خوشبختانه تاکنون در این بخش پیشرفتهای را داشتیم.
داداشی بیان داشت: هواشناسی تاکنون توانسته با کمترین هزینه بیشترین بهره را به کاربران خود بدهد و امیدوارم با افزایش بیشازپیش کاربران این بخش بتوانیم خدمات بیشتری به کشاورزان زحمتکش ارائه دهیم.
وی در ادامه افزود: حضور مدیرعامل اتحادیه زراعت کاران استان مازندران در جلسه دیسکاشن هواشناسی کشاورزی باعث میشود تا همکاران ما با نیازهای واقعی کشاورزان عزیز در بخشهای مختلف آشنایی بیشتری پیدا کنند و همینطور نظرات و پیشنهادها شما کشاورزان پیشرو استان میتواند چراغ راهی برای ارائه خدمت بهتر به کشاورزان باشد ارتباط دوطرفه باعث بهتر شدن ارائه خدمت و رفع نواقص و کاستیها است.
در پایان این جلسه کشاورزان پیشرو حاضر پیشنهادها و انتقادات خود را مطرح و خواستار برگزاری جلسات بیشتری با حضور کشاورزان و کارشناسان هواشناسی شدند.
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