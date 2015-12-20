به گزارش خبرگزاری مهر، سریال «پشت بام تهران» برای پخش در ایام زمستان، آخرین مراحل تصویربرداری خود را سپری می‌کند و این روزها ضبط تصاویر در شهرک چشمه و شهرک راه آهن ادامه دارد.

مجموعه تلویزیونی «پشت بام تهران» به کارگردانی بهرنگ توفیقی، نویسندگی سعید نعمت‌ الله و تهیه‌کنندگی زینب تقوایی که از اواسط تابستان امسال کلید خورده است و کمتر از یک ماه دیگر تصویربرداری آن به پایان می رسد.

بیمارستانی در ولنجک، یک اداره، چند خیابان در تهران، شمال کشور و... از جمله لوکیشن‌های اخیر سریال بوده‌اند. تاکنون نیز بیش از ۸۰ درصد سریال ضبط شده است.

قصه این سریال مضمونی اجتماعی دارد و به تصمیم گیری درست و غلط انسان‌ها مربوط می‌شود و اینکه اگر تصمیم اشتباهی بگیرند، هزینه و عواقب آن دامن‌گیر خودشان می‌شود. در خلاصه قصه این سریال آمده است: آدم‌هایی از همین سرزمین در شرایط و روابط دشوار، در سر راه هم قرار گرفته‌اند و این برخورد، زندگی آنان را دستخوش تغییراتی می‌کند. این سریال محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک است که در ۳۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای تولید می شود.

کامبیز دیرباز، آزاده صمدی، ثریا قاسمی، لیندا کیانی، بهزاد فراهانی، اندیشه فولادوند، سام درخشانی، لعیا زنگنه، کریم اکبری مبارکه، مهنوش صادقی، زهره حمیدی، شهین تسلیمی، خسرو شهراز، علیرضا آرا، نوید خداشناس، علی صالحی و مجید واشقانی از بازیگران این سریال هستند.

سایر عوامل سریال عبارتند از مهدی بدرلو مدیر تولید، خسرو دادگر مرام مدیر تصویربرداری، مهری شیرازی طراح گریم، هادی افشار صدابردار، مهرداد جلوخانی صداگذار، امیرحسین حداد طراح صحنه، محمد صادقی طراح لباس، بیتا ارسطویی منشی صحنه، برنامه ریز فرزاد رحمانی، گروه کارگردانی حسین دیردار، امیرکهکشان و نویدکریم زاده، دستیار تهیه محمدنبی تقوایی، عکاس بهرنگ دزفولی زاده و مشاور رسانه ای: هادی داداشی.