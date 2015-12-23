سردار یدالله جوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشتار مسلمانان در زاریای نیجریه، پاراچنار پاکستان و نارداران آذربایجان، اظهار داشت: در کشورهای مختلف اسلامی مثل کشورهایی که در شبه جزیره، منطقه شرقی آسیا، قفقاز، آسیای میانه و قاره آفریقا هستند، شاهد بیداری اسلامی هستیم که روز به روز به ابعاد و عمق این بیداری افزوده میشود.
وی افزود: در چنین شرایطی نظام سلطه، نگران گسترش امواج این بیداری به جهان اسلام است. به طور قطع اگر امواج بیداری اسلامی به ثمر بنشیند، کشورهای غیرمسلمان را تحت تاثیر خود قرار میدهد. امواج بیداری اسلامی نشأت گرفته از انقلاب اسلامی است و شکلگیری این امواج به دلیل موفقیت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دینی در عصر حاضر است.
مشاور عالی نماینده ولیفقیه در سپاه با بیان اینکه اگر به قبل از انقلاب اسلامی برگردیم، میبینیم که با دین به گونهای برخورد میشد که انسانها و جوامع روز به روز از دین فاصله میگرفتند، تصریح کرد: به هر حال در یک دوره طولانی، حکومتهای دینی وجود نداشتند و حکومت هایی که به نام دین برپا شده بود، به جز عقبماندگی و ظلم و ستم، چیز دیگری نصیب مردم نمیکرد.
دولتهای مستبد و وابسته نگران توسعه بیداری اسلامی
سردار جوانی افزود: با برپایی جمهوری اسلامی در ایران و آشکار شدن مختصات اسلام ناب در کشورمان و پیشرفتها و آزادیهایی که حاصل شد و عزت و استقلالی که در پرتو اسلام، مردم ایران به آن رسیدند؛ نشان داد که اسلام ناب و واقعی میتواند تأمینکننده سعادت انسان در دنیا باشد و نیازهای دنیوی و اُخروی را برای انسان فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه در چنین فضایی، نظام سلطه به شدت نگران است، گفت: در کنار نظام سلطه با محوریت آمریکا، صهیونیستها به شدت نگران بیداری اسلامی هستند. از طرف دیگر دولتهای فاسد، مستبد و وابسته هم به شدت نگران توسعه امواج بیداری هستند.
مشاور عالی نماینده ولیفقیه در سپاه با بیان اینکه ما امروز در جهان و به ویژه در کشورهای اسلامی شاهد یک جبهه در برابر حرکت بیداری اسلامی هستیم، تصریح کرد: این جبهه در هر کجا که نشانههایی از جنبش اسلامی، نهضت و بیداری اسلامی باشد، بیرحمانه به کشتار دست میزند.
سردار جوانی افزود: امروز آن چیزی که ما در پاکستان، نیجریه، بحرین و آذربایجان شاهد هستیم، ارتباط تنگاتنگی با این موضوع دارد. این نشان میدهد حکومتهایی وجود دارد که نگران موفقیت موج بیداری اسلامی بوده و حکومت آلسعود، قطر، بحرین، نیجریه و صهیونیستها به شدت نگران موفقیت موج بیداری اسلامی در جهان و به ویژه منطقه غرب آسیا هستند.
صیانت از امواج بیداری اسلامی وظیفه ماست
وی با تاکید بر اینکه سه جریان آمریکاییها، صهیونیستها و پیروان اسلام آمریکایی در جهان اسلام دست به دست هم دادهاند و تلاش میکنند هر حرکت آزادیخواهانه را سرکوب کرده و افراد موثر آن را به خاک و خون بکشند، گفت: به طور قطع میتوان گفت امواج بیداری اسلامی از عمقی برخوردار است که با این حرکات نه تنها از بین نمیرود، بلکه این حرکات، شتاب بیشتری به آن خواهد داد و کسی قادر نیست این موج را متوقف و محو کند.
مشاور عالی نماینده ولیفقیه در سپاه ادامه داد: روند بازگشتناپذیری را شاهد هستیم و میتوان گفت آینده از آن کسانی است که امروز در مسیر بیداری حرکت میکنند. ایستادگی و مقاومت آنها برای ایثار نشان میدهد که این حرکات را نمیتوان با این رفتارها از بین برد.
سردار جوانی با بیان اینکه اگر ما بپذیریم که جنبش و نهضت بیداری شیعیان اسلام متأثر از انقلاب اسلامی بوده و پرچمدار این بیداری، ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: در این صورت به این نتیجه خواهیم رسید که مسئولیت جمهوری اسلامی و دولتمردان ما در مقابل امواج بیداری اسلامی جهان، مسئولیت سنگینی است و صیانت از این بیداری و دفاع از کسانی که به خروش و حرکت درآمدهاند، وظیفه ماست.
وی با اشاره به اینکه دولت ما با چنین نگاهی باید رفتارها و اقداماتش در دیپلماسی رسمی و عمومی، استفاده از ظرفیت و در صحنه بینالملل و نهادهای حقوق بشر و استفاده از نهادهای منطقهای به گونهای باشد که تمامی مسلمانان شاهد تلاش و جدیت جمهوری اسلامی باشند، گفت: مسلمانان و مستضعفین در جایجای جهان بایستی عمل جمهوری اسلامی را به گونهای ببینند که جمهوری اسلامی را حامی و پشتیبان خود ارزیابی کنند. این انتظار به حق است.
دولتی که نماینده ملت انقلابی ایران است باید از حقوق مسلمانان در تمام جهان دفاع کند
مشاور عالی نماینده ولیفقیه در سپاه ادامه داد: دولت در ایران نماینده ملت است و ملت ایران یک ملت انقلابی، حامی محرومین، مستضعفین و تمام کسانی است که در مقابل استکبار، دست به مقابله میزنند. چنین دولتی که نماینده ملت ایران است، در صحنه عمل باید این نمایندگی را اعمال کرده و از حقوق مسلمانان در تمام جهان دفاع کند.
سردار جوانی خاطرنشان کرد: ملتها در منطقه با خطدهی رسانههای مستقل باید مقطع فعلی را یک موقعیت سرنوشتساز بدانند؛ در این صورت در کشورهای مختلف اسلامی شاهد این بیداری هستیم.
وی گفت: در جهان اسلام، شخصیتهای برجسته ای وجود دارند که باید فعال شوند و به سمت این بروند که نشستها و همایشهایی را داشته باشند تا از حقوق مردم خود و دیگر مسلمانان دفاع کنند. ما میتوانیم با دیپلماسی رسمی و عمومی و خطدهی و جهتدهی به رسانههای مستقل در جهان و ارتباطگیری با شخصیتهای تاثیرگذار، موجی را ایجاد کنیم که قطعاً اگر ایجاد شود، هیچ جریانی قادر به مهار آن نخواهد بود و نمیتواند در مقابل آن ایستادگی کند.
مشاور عالی نماینده ولیفقیه در سپاه در پایان خاطرنشان کرد: مسلمانان و شخصیتهای آگاه در جهان اسلام با خودباوری و دوراندیشی، به ظرفیتهای موجود در جهان اسلام توجه کنند.
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