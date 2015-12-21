بانوی نارنجی پوش خراسان شمالی تنها رفتگر زن ایرانی

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در ۴۰ کیلومتری شمال غرب شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی، در شهری به نام پیش قلعه از توابع شهرستان مانه و سملقان، بانویی زندگی می کند که مردانه وار با پذیرش شغل رفتگری در شهرداری این شهر، یک زندگی هشت نفره را شرافتمندانه سرپرستی کرده است.

براساس پیگیری های انجام شده، صغری خانی شهرآبادی اولین بانوی نارنجی پوش ایرانی است که با حضور درشهرداری مردانه وار هر روز صبح بخشی از خیابان‌های شهر پیش قلعه را رفت و روب می کند.

او زنی ۶۱ ساله است، دارای همسری ۷۶ ساله با شش فرزند پسر، حدود ۹ سال است که به خاطر مشکلات اقتصادی و مریضی همسرش، به عنوان کارگر کارمزدی با شهرداری همکاری می کند، بقول خودش از روزی ۳۰ تومان شروع به کار کرده تا حال که دستمزدش به روزی ۲۰ هزار تومان رسیده است.

این بانوی تلاشگر و زحمتکش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب می گوید: با همین مقدار حقوق توانسته است، زندگی اش را سامان ببخشد، فرزندانش را سیر و همسرش را که دچار فراموشی نیز هست، سرپرستی کند.

صغری خانی شهرآبادی اولین بانوی نارنجی پوش ایرانی است که با حضور در شهرداری مردانه وار هر روز صبح بخشی از خیابان‌های شهر پیش قلعه را رفت وروب می کند

خانم خانی که هم اکنون در منزلی با دو اتاق کوچک، با آشپزخانه ای چندمتری و بدون حمام، زندگی می کند، می گوید که چندسالی است این خانه را هم به لطف کمیته امداد امام(ره) صاحب شده است.

در این خانه کوچک یه اتاق متعلق به این بانو و همسرش و یک اتاق متعلق به پسر و تازه عروسش است؛ آشپزخانه کوچکشان هم محلی مشترک که هر دو خانواده از آن استفاده می کنند.

به گفته او، فرزندانش که همه پسر هستند، به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته اند به تحصیل خود ادامه دهند و برای کمک به زندگی همه به شغل کارگری روی آورده اند.

خانی می گوید: به رغم مشکلات اقتصادی زیادی که داریم خدای بزرگ را شاکرم که از طریق زحمت و تلاش و با روی آوردن به شغل رفتگری به مردم شهرم خدمت و روزی پاک و حلالی را به خانواده ام عرضه می کنم.

این بانوی نارنجی پوش در خطه خراسان شمالی، که تنها آرزویش سلامتی و خوشبختی فرزندانش است می گوید: برای تحقق این آرزو هرروز به درگاه خدا دعا می کنم.

افراد خیر و نیکوکار، این بانوی زحمتکش را دریابند

شهردار پیش قلعه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: این بانوی زحمتکش از سال ۸۵ یعنی حدود ۹ سال است که با شهرداری این شهر، همکاری می کند.

علی حسن پور وی را بانوی پرتلاش و زحمت کش می داند و ضمن رضایت از عملکرد وی می گوید: خانم صغری خانی کارمند شهرداری نیست اما از ابتدای همکاری به صورت کارمزدی، شهرداری مبالغی را به وی پرداخت می کند.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی این خانواده می گوید: انتظار این است که مسئولان و خیرین این خانواده زحمتکش را دریابند و درصورت امکان، برای رفع مشکلات آنان گام های حمایتی بردارند.

حسن پور تاکید می کند که شهر پیش قلعه، شهری کوچک با درآمد ناچیز است و به همین دلیل شهرداری نه توانایی کمک بیشتر را دارد و نه به لحاظ قانونی می تواند پرداخت دیگری به او داشته باشد.

شهردار پیش قلعه افزود: این بانوی زحمتکش با تلاش و ازخودگذشتگی در راستای تامین روزی حلال برای همسر و شش فرزندش زحمات زیادی را متحمل شده است.

ختم کلام

امروز همه عرصه‌های ایران اسلامی، صحنه حضور زن ایرانی است و زنان ایرانی نقش آفرینان خط مقدم عرصه تعلیم و تربیت، کار و تلاش، جنگ سخت و جنگ نرم در کشورند.

امروز گرچه زنان بی شماری در خانه و خارج از خانه و در مناصب بالایی همچون معاونت رئیس جمهوری، نمایندگی مجلس، در محاکم قضایی و عرصه‌های مختلف پزشکی، در پست‌های فرمانداری، شهرداری، در شغل شریف معلمی و .... دوش به دوش مردان تلاش کرده و شایستگی‌ها و توانمندی‌های خود را به منصه ظهور رسانده‌اند، اما بانوی ۶۱ ساله نارنجی پوش خراسان شمالی امروز تنها بانوی مطرح، نام آور و نان آور ایرانی است که مردانه وار در این عرصه وارد کار شده تا با فداکاری و گذشت، تلاش و زحمت، شرافتمندانه زندگی خود همسر و فرزندانش را تامین والگوی برای سایر بانوان ایران و بانوان سایر کشورها باشد.