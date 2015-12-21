اعلام آمادگی اتریش برای برقراری ارتباطات دانشگاهی با بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدریش اشتیفت یکشنبه شب در نشست فعالان اقتصادی خراسان جنوبی اظهار کرد: هر چند طی چند سال گذشته به دلیل تحریمها روزهای سختی داشتهایم اما امروز خوشحال هستیم که تحریم های علیه ایران در حال برداشته شدن است.
وی با اشاره به چراغ سبز سازمان ملل برای برداشتن تحریم های هستهای علیه ایران، بیان کرد: این شما تنها نبودید که خواهان پایان یافتن تحریمها بودید بلکه ما بهعنوان تجار اتریش نیز خواستار برداشته شدن تحریمها بودیم.
سفیر اتریش در ایران با بیان اینکه سابقه رابطه اتریش با ایران به سال ۱۷۷۲ بازمیگردد، عنوان داشت: در قبل از جنگ جهانی دوم کشورهای زیر نظر اتریش و مجارستان حدود ۵۴ میلیون جمعیت داشت که این رقم بعد از جنگ به دلیل جدا شدن برخی از کشورها از امپراتوری اتریش به هفت میلیون نفر رسید.
علاقه شدید اتریش برای همکاری با ایران
اشتیفت اضافه کرد: اگر چه سفارت اتریش در ایران در سال ۱۹۵۵ بهصورت مجدد بازگشایی شد اما در سال ۱۹۵۸ کشور اتریش نخستین کشور اروپایی بود که این موسسه فرهنگی را در ایران راهاندازی کرد.
وی با بیان اینکه ما این افتخار را داشتهایم که همواره در همکاری دو جانبه با ایران جزء اولینها باشیم، بیان داشت: بعد از انقلاب اسلامی ایران نیز نخستین رئیسجمهوری که به این کشور سفر کرد رئیسجمهور اتریش بود.
سفیر اتریش در ایران ادامه داد: باگذشت ۱۳ سال و بعد از به نتیجه رسیدن موضوع هستهای بازهم نخستین رئیسجمهور از کشور اتریش بود که به ایران سفر کرد.
اشتیفت با اشاره به اینکه در این سفر بزرگترین هیئت تجاری اتریش رئیسجمهور را همراهی میکردند، بیان داشت: هیئت همراه رئیسجمهور حدود ۳۰۰ نفر بودند که ۲۵۰ نفر از آنها تجار بودند و این هیئت تجاری نشاندهنده علاقه شدید ما برای همکاری با ایران است.
وی با بیان اینکه کشور اتریش حتی در زمان تحریمها با ایران همکاری تجاری داشته است، عنوان داشت: همکاری با ایران شاید در ابتدا سخت به نظر برسد اما وقتی وارد کار میشویم، همکاری با ایران بسیار هم خوب است و ایران اعتبار تجاری خوبی برای ما دارد.
سفیر اتریش در ایران، همکاری های تجاری در زمینه تولید دارو، ماشینآلات، توریسم، صنعت و معدن را از جمله زمینههای همکاری با ایران عنوان کرد و افزود: در ماههای آتی تلاش میشود هر ماه یک هیئت تجاری از اتریش به ایران سفر کند.
اشتیفت با اشاره به اینکه اتریش کشور کوچکی است بااینوجود بیشترین پذیرش گردشگران خارجی در اتحادیه اروپا را داریم، بیان کرد: سالانه نزدیک به ۲۰ میلیون گردشگر به کشور اتریش و بهخصوص شهر وین سفر میکنند که قرار است در آینده برای آموزش گردشگری با ایران همکاری کنیم.
افزایش سفر گردشگران اتریشی به ایران
وی از افزایش سفر گردشگران اتریشی به ایران در سال های اخیر خبر داد و گفت: این افزایش در سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت و در این راستا تعداد پروازهای اتریش به ایران افزایش مییابد.
به گفته وی در حال حاضر تعداد شش پرواز از اتریش به ایران وجود دارد که در آینده روزی دو پرواز به ایران و سه پرواز به اصفهان خواهیم داشت.
سفیر اتریش در ایران همچنین در ارتباط با همکاری با ایران در زمینه دانشگاهی نیز گفت: در حال حاضر ارتباطات خوبی در زمینه دانشگاهی بهخصوص صنعت و معدن با ایران داریم و در آینده نزدیک نیز هیئت های دانشگاهی اتریش به ایران سفر خواهد کرد.
اعلام آمادگی اتریش برای همکاری در زمینه دارویی با بیرجند
اشتیفت ادامه داد: در حال حاضر کشور اتریش با دانشگاه نفت اهواز و تهران در حال همکاری است و میتوانیم دانشگاه صنعت و معدن اتریش این ارتباط را با بیرجند برقرار کند.
وی با بیان اینکه همکاری زیادی با ایران در زمینههای مختلف بهخصوص در زمینه دارویی داریم، گفت: مایل هستیم که در زمینه دارویی بهخصوص در زمینه سیستم پزشکی سنتی بیشتر با ایران همکاری داشته باشیم در همین راستا در اواخر فوریه هیئتی در این زمینه به ایران سفر میکنند که سفر به بیرجند را نیز در دستور کار خود قرار خواهیم داد.
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