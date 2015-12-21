نامزدهای انتخاباتی مجلس۱۰۷ نفر شدند/مشهد و کلات پیشتاز در ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی شامگاه یکشنبه از نام نویسی ۱۰ داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و ۱۰۷ داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی در این استان خبر داد.

سید محسن صادقی در این رابطه اعلام کرد: هفت نفر از ثبت نام کنندگان برای نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی در این استان بانوان هستند.

وی بیان کرد: در همین راستا سه نفر از بانوان از حوزه انتخابیه مشهد، دو نفر از فریمان، یک نفر از حوزه خواف و رشتخوار و یک نفر هم از حوزه قوچان و فاروج ثبت نام کردند.

وی گفت: از مجموع ثبت نام شدگان برای نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی در این استان ۵۱ نفر در روز نخست اقدام به نام نویسی کردند که پنج نفر آنان را بانوان تشکیل می دهند.

وی بیان کرد: ۵۶ داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیز در دومین روز با مراجعه به ۱۲ حوزه انتخابیه خراسان رضوی ثبت نام کردند که دو نفر آنان زن و بقیه مرد هستند.

مشهد و کلات پیشتاز ثبت نام

صادقی اظهار کرد: بیشترین تعداد ثبت نام شدگان برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی با ۳۴ نفر از حوزه انتخابیه مشهد و کلات بودند که ۱۸ نفر در روز نخست و ۱۶ نفر روز یکشنبه نام نویسی کردند.

صادقی افزود: برای نامزدی نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه خراسان رضوی نیز تاکنون ۱۰ نفر طی چهار روز ثبت نام کردند.

وی اظهار کرد: از این تعداد در روز نخست فقط یک نفر مراجعه کرد که به دلیل نقص مدارک امکان ثبت نام نداشت و روز دوم نیز پنج داوطلب با ارائه و تکمیل مدارک در حوزه انتخابیه مشهد اقدام به نام نویسی کردند.

وی ادامه داد: طی روز سوم سه نفر و روز یکشنبه نیز دو نفر برای نمایندگی استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه مشهد نام نویسی کردند

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی ادامه داد: پیش بینی ها و گمانه زنی ها حاکی از آن است که برای نامزدی نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی در مجموع حدود ۵۰۰ نفر در خراسان رضوی نام نویسی کنند.